Ушакова потрапила в топ-20 молодіжної розділки на чемпіонаті Європи-2026

Українська велогонщиця Мілана Ушакова посіла 20 місце в жіночій розділці серед молоді (вікова категорія до 23 років) на чемпіонаті Європи-2026 у Словенії. Дистанція гонки склала 22 км.

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Ушакова програла 4 хвилини та 13 секунд переможниці, нідерландці Нінке Вінке. Вона на 36 секунд випередила партнерку по збірній Меган Аренс, топ-3 замкнула словачка Вікторія Хладонова.

Інша українка, Юлія Пчелінцева, посіла 23 місце з 28 учасниць.

Підсумкові результати (жінки):

У чоловіків золото завоював іспанець Ектор Альварес, який випередив бельгійця Матіссе Ван Керхове та норвежця Каспера Хаугланда. Українці Данило Козоріз і Павло Антоненко посіли 28 і 31 місця з 37 учасників відповідно.

Підсумкові результати (чоловіки):

Раніше у юніорських розділках 4 представники України фінішували в топ-30.