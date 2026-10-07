Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Велоспорт

Ушакова потрапила в топ-20 молодіжної розділки на чемпіонаті Європи-2026

Олег Дідух — 7 жовтня 2026, 16:18
Ушакова потрапила в топ-20 молодіжної розділки на чемпіонаті Європи-2026
Мілана Ушакова
Getty Images

Українська велогонщиця Мілана Ушакова посіла 20 місце в жіночій розділці серед молоді (вікова категорія до 23 років) на чемпіонаті Європи-2026 у Словенії. Дистанція гонки склала 22 км.

ProCyclingStats

Ушакова програла 4 хвилини та 13 секунд переможниці, нідерландці Нінке Вінке. Вона на 36 секунд випередила партнерку по збірній Меган Аренс, топ-3 замкнула словачка Вікторія Хладонова.

Інша українка, Юлія Пчелінцева, посіла 23 місце з 28 учасниць.

Підсумкові результати (жінки):

У чоловіків золото завоював іспанець Ектор Альварес, який випередив бельгійця Матіссе Ван Керхове та норвежця Каспера Хаугланда. Українці Данило Козоріз і Павло Антоненко посіли 28 і 31 місця з 37 учасників відповідно.

Підсумкові результати (чоловіки):

Раніше у юніорських розділках 4 представники України фінішували в топ-30.

Чемпіонат Європи з велоспорту

Чемпіонат Європи з велоспорту

Українці потрапили у топ-30 юніорських розділок на чемпіонаті Європи-2026
Українці посіли останнє місце в дорослій змішаній естафеті на ЧЄ-2026
Україна замкнула топ-6 у юніорському міксті на ЧЄ-2026
Міліметри визначили долю "золота" ЧЄ-2026. Підсумки тижня
Все вирішив фотофініш. Евенепул випередив Чікконе в епічній битві за золото ЧЄ-2026

Останні новини