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Українці посіли останнє місце в дорослій змішаній естафеті на ЧЄ-2026

Олег Дідух — 6 жовтня 2026, 19:42
Українці посіли останнє місце в дорослій змішаній естафеті на ЧЄ-2026
Георгій Чижиков
UEC

Збірна України з велоспорту посіла останнє, 6 місце, в дорослій змішаній естафеті на чемпіонаті Європи 2026 року в Словенії. В її рамках спортсмени подолали 44 км горбистої дистанції.

Команда у складі Ольги Кулинич, Валерії Кононенко, Юлії Бірюкової, Георгія Чижикова, Павла та Георгія Антоненків показала найгірший результат із 6 команд-учасниць гонки, програвши переможцеві, збірній Франції, 7 хвилин і 12 секунд. Компанію французам на подіумі склали Італії та Люксембург.

Підсумкові результати:

Раніше в юніорській змішаній естафеті Україна також посіла 6 місце, проте у юніорів участь у гонці брали не 6, а 11 команд.

Чемпіонат Європи-2026 завершиться у середу, 7 жовтня, індивідуальними гонками з роздільним стартом.

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