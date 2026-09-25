Новаль оформив золотий дубль на ЧС-2026, українець Щербацький у топ-30 групової гонки юніорів
Іспанський велогонщик Бенхамін Новаль виграв групову гонку юніорів (вікова категорія до 19 років) на чемпіонаті світу 2026 року. В її рамках спортсмени подолали 134 км горбистої дистанції в Монреалі.
Завдяки атаці за два кола до фінішу Новаль на 42 секунди випередив француза Сімона Дефрана. Бронзову медаль у фінішному спринті з групи переслідувачів завоював швед Еліан Вендель.
Україну в цій гонці представляв один спортсмен – Максим Щербацький, який посів 28 місце з відставанням у 2 хвилини та 29 секунд.
Підсумкові результати:
Таким чином, Новаль оформив золотий дубль на чемпіонаті світу-2026. Раніше він переміг у гонці з роздільним стартом.
У п'ятницю, 25 вересня, на чемпіонаті світу-2026 будуть розіграні ще два комплекти нагород: у групових гонках серед жінок-юніорок і чоловіків у молодіжній віковій категорії (до 23 років).