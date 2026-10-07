Бірюкова посіла 12 місце в розділці еліти на чемпіонаті Європи-2026

Українська велогонщиця Юлія Бірюкова посіла 12 місце в жіночій елітній (доросла вікова категорія) розділці на чемпіонаті Європи-2026 у Словенії. Дистанція гонки склала 22 км зі стартом і фінішем у Сенчурі.

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Бірюкова програла 3 хвилини та 19 секунд переможниці, швейцарці Марлен Ройссер. "Срібло" та "бронзу" завоювали нідерландка Демі Воллерінг і француженка Жюльєтт Берте відповідно.

Сумарно в гонці взяли участь 24 спортсменки. Інша представниця України, Валерія Кононенко, з невідомих причин на старт не вийшла.

Підсумкові результати:

Раніше в жіночій молодіжній (до 23 років) розділці 20 місце посіла Мілана Ушакова. Чемпіонат Європи-2026 завершиться 7 жовтня чоловічою елітною розділкою.