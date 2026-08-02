Бірюкова стартувала в жіночому Тур де Франс-2026

Українська велогонщиця команди Laboral Kutxa Юлія Бірюкова вийшла на старт жіночого Тур де Франс-2026. В рамках першого етапу в суботу, 1 серпня, спортсменки подолали 138 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у швейцарській Лозанні.

Маршрут 1 етапу letourfemmes.fr

Бірюкова посіла 110 місце зі 147 учасниць, програвши переможцеві, нідерландці Лорені Вібес із SD Worx, 11 хвилин і 21 секунду.

Результати першого етапу:

Жіночий Тур де Франс-2026 триватиме до неділі, 9 серпня. За цей час спортсменки подолають 9 етапів сумарною дистанцією в 1175 км. Гонка завершиться в Ніцці, ключовим буде 7 етап із фінішем на легендарній вершині Мон Вонту.

Для Бірюкової це друга в кар'єрі участь у Тур де Франс. У 2022 році вона не вписалася в ліміт часу на 7 етапі. Цього року 28-річна українка взяла участь у всіх трьох Гран турах. На Вуельті та Джиро д'Італія вона посіла 52 і 39 місця в загальному заліку відповідно.