Погачар вп’яте в кар’єрі виграв Тур де Франс

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем Тур де Франс-2026. У заключний день гонки спортсмени подолали 89 км дистанції вулицями Парижу, етап був нейтралізований для загальному заліку з міркувань безпеки.

Маршрут 21 етапу La Flamme Rouge

Заключний етап завдяки пізній атаці на підйомі Монмартр виграв нідерландець Матьє Ван дер Пул із команди Alpecin Deceuninck, який випередив партнера по команді Яспера Філіпсена та данця Мадса Педерсена із Lidl Trek.

💛 MATHIEU VAN DER POEL MAKES HISTORY IN PARIS 💛



This might just be the most dramatic and iconic of Van der Poel's glittering career 😲 pic.twitter.com/erelyQ2Ofc — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 26, 2026

Компанію Погачару на подіумі підсумкового загального заліку склали бельгієць Ремко Евенепул із Red Bull Bora та партнер словенця по UAE Emirates, мексиканець Ісаак Дель Торо, який також завоював білу майку найкращого молодого гонщика.

Результати 21 етапу:

Підсумковий загальний залік:

Зелену майку найкращого спринтера завоював данець Мадс Педерсен із Lidl Trek, і володарем горохової майки найкращого гірника став еквадорець Річард Карапас із EF Education EasyPost, який напередодні виграв 20 етап.

Таким чином, Погачар став переможцем Тур де Франс вп'яте у своїй кар'єрі. Раніше він вигравав "Велику петлю" в 2020, 2021, 2024 і 2025 роках.

Погачар став співвласником рекорду за кількістю перемог у загальному заліку Тур де Франс. Окрім нього, 5 разів головну велогонку світу вигравали француза Жак Анкетіль і Бернар Іно, бельгієць Едді Меркс та іспанець Мігель Індурайн. 7 разів Тур вигравав Ленс Армстронг, проте всі перемоги американця були анульовані через допінг.