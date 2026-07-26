Погачар вп’яте в кар’єрі виграв Тур де Франс
Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем Тур де Франс-2026. У заключний день гонки спортсмени подолали 89 км дистанції вулицями Парижу, етап був нейтралізований для загальному заліку з міркувань безпеки.
Заключний етап завдяки пізній атаці на підйомі Монмартр виграв нідерландець Матьє Ван дер Пул із команди Alpecin Deceuninck, який випередив партнера по команді Яспера Філіпсена та данця Мадса Педерсена із Lidl Trek.
Компанію Погачару на подіумі підсумкового загального заліку склали бельгієць Ремко Евенепул із Red Bull Bora та партнер словенця по UAE Emirates, мексиканець Ісаак Дель Торо, який також завоював білу майку найкращого молодого гонщика.
Результати 21 етапу:
Підсумковий загальний залік:
Зелену майку найкращого спринтера завоював данець Мадс Педерсен із Lidl Trek, і володарем горохової майки найкращого гірника став еквадорець Річард Карапас із EF Education EasyPost, який напередодні виграв 20 етап.
Таким чином, Погачар став переможцем Тур де Франс вп'яте у своїй кар'єрі. Раніше він вигравав "Велику петлю" в 2020, 2021, 2024 і 2025 роках.
Погачар став співвласником рекорду за кількістю перемог у загальному заліку Тур де Франс. Окрім нього, 5 разів головну велогонку світу вигравали француза Жак Анкетіль і Бернар Іно, бельгієць Едді Меркс та іспанець Мігель Індурайн. 7 разів Тур вигравав Ленс Армстронг, проте всі перемоги американця були анульовані через допінг.