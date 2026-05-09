Бірюкова завершила жіночу Вуельту-2026 на 52 місці

Українська велогонщиця команди Laboral Kutxa Юлія Бірюкова дісталася фінішу жіночої супербагатоденки Вуельта-2026, посівши 52 місце у загальному заліку. Вона допомогла лідерці своєї команди, іспанці Усоа Остоласі, посісти 4 місце у загальному заліку.

Заключний етап із фінішем на легендарному підйомі Альто де ль'Англіру виграла швейцарка Петра Стясні з команди Human Powered Health.

Друге місце на етапі посіла іспанка Паула Бласі з UAE Team ADQ, що дозволило їй стати переможцем Вуельти-2026, в останній день гонки перехопивши червону майку лідера у славетної нідерландки Анни Ван дер Брегген із SD Worx Protime. Топ-3 замкнула француженка Маріон Брюнель із Visma Lease a Bike.

На 6 місці завершила Вуельту словенка Уршка Жигарт із AG Insurance Soudal, яка є нареченою Тадея Погачара.

Підсумковий загальний залік Вуельти-2026: