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Пономар фінішував у топ-3 на одноденці в Італії

Олег Дідух — 20 вересня 2026, 17:33
Пономар фінішував у топ-3 на одноденці в Італії
Андрій Пономар
team-corratec.com

Український велогонщик команди General Store - Essegibi - F.Lli Curia Андрій Пономар став переможцем італійської одноденки Джиро ді Кампанія. В її рамках гонщики подолали 195 км горбистої дистанції з Казерти до Неаполя.

Пономар брав участь у відриві дня, проте зумів зачепитися за фаворитів після того, як відрив наздогнали. У підсумку в фінішному спринті українець програв уругвайцеві Еріку Антоніо Фагундесу та француза Александру Делеттру.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, Пономар перейшов у General Store - Essegibi - F.Lli Curia лише у серпні поточного року. Після цього він виграв свою першу є гонку в новій команді, перемігши в італійській одноденці GP Colli Rovescalesi - Trofeo Enertrade.

Андрій Пономар

Андрій Пономар

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