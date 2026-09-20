Пономар фінішував у топ-3 на одноденці в Італії

Український велогонщик команди General Store - Essegibi - F.Lli Curia Андрій Пономар став переможцем італійської одноденки Джиро ді Кампанія. В її рамках гонщики подолали 195 км горбистої дистанції з Казерти до Неаполя.

Пономар брав участь у відриві дня, проте зумів зачепитися за фаворитів після того, як відрив наздогнали. У підсумку в фінішному спринті українець програв уругвайцеві Еріку Антоніо Фагундесу та француза Александру Делеттру.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, Пономар перейшов у General Store - Essegibi - F.Lli Curia лише у серпні поточного року. Після цього він виграв свою першу є гонку в новій команді, перемігши в італійській одноденці GP Colli Rovescalesi - Trofeo Enertrade.