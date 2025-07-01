Чемпіонка України виступить на жіночій Джиро д’Італія
Юлія Бірюкова
instagram.com/biriukova.yuliia
Найкраща велогонщиця України Юлія Бірюкова виступить на жіночій супербагатоденці Джиро д’Італія-2025.
Про це повідомляє пресслужба її команди Laboral Kutxa, яка опублікувала склад на гонку.
Окрім Бірюкової, на жіночій Джиро-2025 іспанський колектив Laboral Kutxa також представлять Найя Амондараїн, Лаура Томазі, Аріанна Фіданца, Усоа Осталоса, Ане Сантестебан і Аліче Ардзуффі.
Нагадаємо, минулого тижня Бірюкова стала абсолютною чемпіонкою України, вигравши як розділку, так і групову гонку. Раніше українка фінішувала восьмою в загальному заліку багатоденки Тур Піренеїв. У травні поточного року Бірюкова вже брала участь у першому Гран турі сезону, Вуельті.
Жіноча Джиро д’Італія-2025 відбудеться з 6 до 13 липня.