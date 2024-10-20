Нідерланди виграли медальний залік ЧС-2024 з велотреку завдяки черговій перемозі Лаврейсена

В останній день чемпіонату світу 2024 року з велотреку було розіграно п’ять комплектів нагород.

У жінок в кейріні золото завоювала японка Міна Сато, яка у фіналі випередила нідерландку Хетті Ван де Воув та британку Кеті Марчант. Українка Алла Білецька вилетіла вже за підсумками втішних заїздів у першому раунді.

Гонку по очках виграла господарка змагань, Юлі Норман Лет з Данії. Срібло у бельгійки Лотти Копеккі, бронза – у ірландки Лари Гіллеспі. Українка Тетяна Ященко показала 21-й результат з 24 учасниць.

У чоловіків у особистому спринті своє чергове золото завоював рекордсмен чемпіонатів світу, нідерландець Харрі Лаврейсен. У фіналі він випередив партнера по збірній Джеффрі Хогланда, бронзу вибором японець Каійя Ота.

Гонка на вибування принесла ще одне золото господарям, збірній Данії – переміг Тобіас Хансен. Срібло у італійця Елії Вівіані, на подіум також піднявся канадець Ділан Бібік.

У медісоні найсильнішим виявився німецький дует Рогер Клюге/Тім Торн Тойтенберг. Срібло у бельгійців Ліндсея Де Вілдера, топ-3 замкнули данці Ніклас Ларсен та Міхаель Морков.

Підсумковий медальний залік виграли Нідерланди, які випередили Велику Британію та Данію за кількістю срібних нагород. Збірна України завершила чемпіонат без медалей.

Підсумковий медальний залік ЧС-2024 з велотреку:

Вчора чоловічий омніум виграв Ліндсей Де Вілдер.