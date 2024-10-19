Дайгерт і Консонні залишились без золота на чемпіонаті світу з велотреку

У передостанній день чемпіонату світу 2024 року з трекового велоспорту в данському Баллерупі було розіграно ще чотири комплекти нагород.

У жіночому гіті на 500 метрів золото завоювала росіянка Яна Бурлакова, яка виступає під нейтральним прапором. Вона випередила двох британок – Софі Кейпвелл та Кеті Марчант.

В медісоні переміг данський дует Амалі Дідеріксен/Юлі Лет. Срібло у британок Неї Еванс та Кеті Ерчіболд. Бронзу здобули француженки Віктуар Берто та Маріон Борра. Українка Тетяна Ященко показала 17-й результат з 19 учасниць.

В індивідуальній гонці переслідування чемпіонкою стала Анна Морріс з Великої Британії, в фіналі вона випередила американку Хлою Дайгерт. В боротьбі за бронзу новозеландка Брайоні Бота виявилася сильнішою за німкеню Франциску Брауссе.

У чоловіків єдиний комплект нагород у суботу, 19 жовтня був розіграний в омніумі. Золото завоював бельгієць Ліндсей Де Вілдер, який випередив італійця Сімоне Консонні та нідерландця Янне Доренбоса.

Завтра, 20 жовтня, відбудеться заключний день чемпіонату. У жінок визначаться чемпіонки в кейріні та гонці по очках, у чоловіків будуть розіграні комплекти нагород в особистому спринті, медісоні та гонці на вибування.

Вчора Джонатан Мілан завоював золото в індивідуальному переслідуванні з рекордом світу.