Нідерландець Лаврейсен став рекордсменом чемпіонатів світу з велотреку

Нідерландський велогонщик Харрі Лаврейсен переміг в гіті на 1 км на чемпіонаті світу 2024 року з велотреку.

Для нього це 15-та золота медаль світових чемпіонатів на треку за кар’єру. За цим показником Харрі став одноосібним рекордсменом, перевершивши досягнення француза Арно Турнана, на рахунку якого 14 чемпіонських титулів, завойованих в 1997 – 2008 роках.

Для Лаврейсена це друге золото на нинішньому чемпіонаті в данському Баллерупі. Перше було завойоване в середу в командному спринті разом з Джеффрі Хоогландом та Роєм ван дер Бергом.

При цьому 27-річний нідерландець вперше переміг на мундіалі в гіті на 1 км. Раніше він вигравав тільки індивідуальний та командний спринти і кейрін. Своє перше золото свіжоспечений рекордсмен завоював у 2018 році на домашньому чемпіонаті світу в Апельдорні.