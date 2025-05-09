Джиро д’Італія. Педерсен виграв перший етап, схід Ланди

Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем першого етапу супервелобагатоденки Джиро д’Італія-2025.

В рамках першого етапу гонщики подолали 160 км горбистої дистанції з Дюрреша до Тирани. На шляху гонщиків зустрівся перевал Грачен (13 км із середнім ухилом у 5,1%) та підйом Суррель (6,9 км, 4,6%), який долали двічі поспіль, востаннє – за 11,3 км до фінішу.

Маршрут 1 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

У фінішному спринті з просіяного пелотону Педерсен випередив бельгійця Воута Ван Арта із Visma Lease a Bike та колумбійця Орлуїса Аулара з Movistar. Для ексчемпіона світу в груповій гонці це сьома перемога на Гран турах за кар’єру та друга – на Джиро д’Італія. Педерсен завдяки цій перемозі став захопив лідерство у загальному заліку.

🔻 A finish executed to perfection. A close sprint, but the work of a team rewarded by the greatest possible way. The win, and the Maglia Rosa



🔻Un'esecuzione finale perfetta. Una volata tiratissima, ma il lavoro della squadra viene premiato dal capitano. La vittoria e la Maglia… pic.twitter.com/4BIoBIrb2N — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2025

Уже на першому етапі завершилася гонка для одного із фаворитів загального заліку Джиро, іспанця Мікеля Ланди з Soudal Quick Step. Він впав на спуску за 6 км до фінішу та покинув трасу в автомобілі швидкої допомоги.

Результати першого етапу:

Завтра, 10 травня, в рамках другого етапу спортсмени подолають гонку з роздільним стартом на 13,7 км зі стартом і фінішем у Тирані та підйомом 4-ї категорії в середині дистанції.