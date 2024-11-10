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18-річний велогонщик загинув у ДТП

Олег Дідух — 10 листопада 2024, 14:59
18-річний велогонщик загинув у ДТП
Міл Декін
instagram.com/cqacyclingteam

У суботу, 9 листопада внаслідок ДТП загинув 18-річний бельгійський велогонщик Міл Декін.

Про це повідомила пресслужба його команди, Air CollegeB-Concept.

ДТП трапилось у Бельгії, Декін знаходився в авто на пасажирському місці. Спортсмен поєднував виступи у велокросі та шосейному велоспорту.

У велокросі бельгієць вважався одним із найталановитіших гонщиків свого покоління. Попри 18-річний вік, минулого тижня він дебютував у змаганнях категорії U-23, посівши 27 місце на Коппенбергкросі. Незабаром Декін планував виступити на змаганнях у Локерені.

На шосе гонщик проводив свій другий сезон, і посів 26 місце на юніорському Турі Фландрії.

Нагадаємо, у суботу, 9 листопада, про завершення професійної кар’єри оголосив легендарний спринтер Марк Кевендіш.

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