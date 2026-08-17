Український футзаліст загинув через удар струмом під час риболовлі

Під час риболовлі загинув 25-річний футзаліст МСК Харків Іван Зінченко.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Трагедія сталася на одному зі ставків у місті Люботин. Життя спортсмена обірвалось від ураження струмом.

"За попередніми даними, чоловік перебував у воді та під час закидання вудочки гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою. Унаслідок цього чоловік отримав смертельне ураження електричним струмом", – йдеться в повідомленні Поліції Харківської області.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Зазначимо, що Іван був уродженцем Люботина та вихованцем місцевої ДЮСШ. На молодіжному рівні виступав за футбольні команди ХТЗ, Квадро й Арена.

Під час дорослої кар'єри Зінченко поєднував футбол і футзал. За МСК Харків він грав у чемпіонаті України серед команд Першої ліги та Кубку України.

Нагадаємо, що напередодні обірвалось також життя вихованця футбольної академії Полісся Максима Баранівського. Йому було лише 17 років.