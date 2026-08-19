Пішов із життя видатний український гросмейстер і тренер В'ячеслав Ейнгорн

На 70-му році життя перестало битися серце одеського шахіста В'ячеслава Ейнгорна.

Про це повідомляє генеральний директор ФІДЕ Еміль Сутовський.

Причина смерті не розголошується.

Зауважимо, що ігрова кар'єра Ейнгорна була досить багатою на престижні нагороди. У складі збірної України гросмейстер став переможцем командного чемпіонату світу у 2001 році, а до цього виграв "срібло" на цьому турнірі в 1993 році.

Також він тріумфував на командному чемпіонаті Європи як гравець команди СРСР в 1989 році, а в складі "синьо-жовтих" став срібним призером у 92-році. Для незалежної України це була дебютна континентальна першість. Ейнгорн вважається представником "золотого" покоління українських шахістів.

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На шаховій Олімпіаді 2000 року одесит посів третє місце. Окрім того, він став срібним призером чемпіонату СРСР в 1986 році, також тричі здобував "бронзу" у радянській першості в 1984, 1987 та 1989 роках.

У 2004 році Ейнгорн фактично припинив свою ігрову кар'єру та почав працювати наставником. Жіноча збірна України під його орудою здобула золоті медалі на шаховій Олімпіаді 2006 року.