Рекордсмен Тур де Франс оголосив про завершення кар’єри

Легендарний британський велогонщик Марк Кевендіш на своїй сторінці в Instagram оголосив про завершення кар’єри у віці 39 років.

Останньою командою в його кар’єрі була Астана, за яку він виступав у 2023–2024 роках.

Кевендіш вважається одним із найкращих спринтерів у історії велоспорту. У 2024 році він став рекордсменом за кількістю перемог на етапах Тур де Франс (35), перевершивши досягнення Едді Меркса (34).

Також британець у 2011 році став чемпіоном світу в груповій гонці, а у 2009 році виграв легендарну одноденку Мілан – Санремо. На його рахунку 17 перемог на етапах Джиро д’Італія та 3 – на Вуельті.

Окрім Астани, у своїй кар’єрі Кевендіш виступав за такі команди як Sparklasse, T-Mobile (HTC Columbia), Sky, Quick Step, Dimension Data і Bahrain McLaren.

Останньою гонкою в кар’єрі британця стане виставковий Критеріум Сингапура, який відбудеться у неділю, 10 листопада.