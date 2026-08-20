Двоє гонщиків загинули внаслідок аварій під час кваліфікації Гран-прі острова Мен

Двоє мотоциклетних гонщиків загинули внаслідок аварій під час кваліфікації цьогорічного Гран-прі острова Мен.

Про це повідомляє The Athletic.

Внаслідок трагічних обставин під час цього турніру пішли із життя 29-річний швейцарський гонщик Мауро Пончіні та 37-річний мешканець острова Сем Нотон, у котрого було четверо дітей та дружина.

Пончіні загинув на першому кваліфікаційному колі внаслідок аварії з іншим гонщиком. Це сталося на трасі Круїкшенкс у Ремзі близько 18:50 за місцевим часом.

Водночас Нотон загинув на західній частині траси. Це був його другий старт на Гран-прі острова Мен, після того, як він дебютував на турнірі у 2025 році. Його дружина Шарлотта написала у своєму Фейсбуці, що не знає, чи зможе вона змиритися з втратою чоловіка, який був для неї "всім світом".

"Не думаю, що коли-небудь зможу змиритися з тим, що сталося вчора. Я абсолютно розбита, це навіть важко уявити. Сем був для мене всім світом, моїм найкращим другом, моїм спільником. Ми були командою, і зараз мені важко пережити кожну хвилину – від думки про життя без нього мене нудить. Дякую всім за повідомлення та підтримку. Попереду на мене та наших малюків чекає довгий шлях".

Зауважимо, це вже не перша смерть, яка відбулася на Гран-прі острова Мен. В травні цього року загинув 33-річний Деніел Інгем внаслідок травми грудної клітини під час аварії.

За 4 дні до нього пішов із життя на змаганнях 68-річний Алан Оверсбі від розриву аорти. Він був досвідченим учасником цього турніру та здобув на ньому 16 звитяг.

Керівництво Гран-прі острова заявило, що змагання будуть продовжуватися та завершаться 28 серпня.

Додамо, що ці перегони вважаються одними з найсмертельніших. Їхні учасники можуть досягати швидкості понад 321 кілометра на годину. Турнір щорічно відбувається на острові Мен, який належить британській Короні.

Нагадаємо, що напередодні 19-річний велогонщик Фінлей Тарлінг загинув внаслідок аварії під час перегонів у Португалії.