19-річний велогонщик загинув внаслідок аварії під час перегонів у Португалії

19-річний велогонщик команди NSN Development Team Фінлей Тарлінг, молодший брат Джоша Тарлінга, загинув під час восьмого етапу гонки Volta a Portugal.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, спортсмена збила машина, яка рухалася на зустрічній смузі до пелотону. Змагання були анульовані. Його партнери по команді дібралися до фінальної точки на знак скорботи.

З приводу цієї втрати зробив заяву прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро. Він висловив щирі співчуття від імені уряду країни.

"Мені щойно повідомили про аварію, в результаті якої загинув велосипедист Фінлей Тарлінг із команди NSN Development Team під час велоперегонів "Вульта-а-Португалія". Ця новина глибоко нас вразила. Від імені уряду Португалії висловлюю щирі співчуття родині та його команді, а також усьому пелотону".

Зауважимо, що Фінлей приєднався до NSN минулого року. На стартовому етапі в Лісабоні валлійський велогонщик посів 11 місце. Влітку цього року став "бронзовим" призером молодіжного чемпіонату Великої Британії.

Нагадаємо, що напередодні раптово померла внаслідок крововиливу в мозок 18-річна професійна гольфістка Джессіка Бенг.