У віці 54 років внаслідок тромбозу легенів помер ексбейсболіст

На 55-му році життя перестало битися серце колишнього бейсболіста Бутча Гаскі.

Про це повідомляє пресслужба Нью-Йорк Метс. Деталі розкриває ESPN.

Як зазначається, ексспортсмен помер внаслідок утворення тромбу в його легенях.

Зауважимо, що Гаскі протягом кар'єри захищав кольори таких команд, як Нью-Йорк Метс, Сіетл Марінерс, Бостон Ред Сокс, Міннесота Твінз та Колорадо Рокіс.

За цей час відіграв 642 гри, його середній показник відбивання склав 0,267, також він вибив 86 хоум-ранів та набрав 336 RBI (кількість ранiв, які були зароблені завдяки удару беттера, без урахування очок, здобутих після помилок захисту).

Загалом провів у вищому дивізіоні США сім сезонів. Додамо, що Гаскі був одним з останніх бейсболістів, хто виступав під 42-м номером, який зняли з обігу на честь Джекі Робінсона, першого темношкірого гравця в МЛБ.

Нагадаємо, що напередодні померла внаслідок крововиливу в мозок 18-річна професійна гольфістка Джессіка Бенг.