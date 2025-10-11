Українська правда
Погачар вп’яте поспіль виграв Ломбардію

Олег Дідух — 11 жовтня 2025, 18:11
Тадей Погачар
x.com/Il_Lombardia

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем заключної великої велогонки 2025 року – італійської одноденки Ломбардія, п’ятого Монументу сезону. В рамках "Класики опалого листя" гонщики подолали 241 км гірської дистанції з Комо до Бергамо.

Маршрут Ломбардії-2025
Маршрут Ломбардії-2025
ilombardia.it

Результативною виявилася сольна атака Погачара на передостанньому підйомі дня, Пассо ді Ганда. В підсумку чинний чемпіон світу на 1 хвилину та 48 секунд випередив бельгійця Ремко Евенепула з Soudal Quick Step. Топ-3 з відставанням у 3 хвилини та 14 секунд замкнув австралієць Майкл Сторер із Tudor Cycling.

Погачар повторив рекорд легендарного італійця Фаусто Коппі, вигравши Ломбардію вп’яте за кар’єру. При цьому, словенець – перший, хто виграв цю гонку чи будь-який інший Монумент 5 разів поспіль.

Підсумкові результати:

