Погачар вп’яте поспіль виграв Ломбардію

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем заключної великої велогонки 2025 року – італійської одноденки Ломбардія, п’ятого Монументу сезону. В рамках "Класики опалого листя" гонщики подолали 241 км гірської дистанції з Комо до Бергамо.

Маршрут Ломбардії-2025 ilombardia.it

Результативною виявилася сольна атака Погачара на передостанньому підйомі дня, Пассо ді Ганда. В підсумку чинний чемпіон світу на 1 хвилину та 48 секунд випередив бельгійця Ремко Евенепула з Soudal Quick Step. Топ-3 з відставанням у 3 хвилини та 14 секунд замкнув австралієць Майкл Сторер із Tudor Cycling.

It's take-off for Tadej Pogacar at Il Lombardia 🚀



Nobody can live with the world champion as leaves his rivals behind 💪 pic.twitter.com/30Z4e7R1RO — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 11, 2025

Погачар повторив рекорд легендарного італійця Фаусто Коппі, вигравши Ломбардію вп’яте за кар’єру. При цьому, словенець – перший, хто виграв цю гонку чи будь-який інший Монумент 5 разів поспіль.

Підсумкові результати: