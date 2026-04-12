Ван Арт виграв у Погачара битву на Париж – Рубе
Бельгійський велогонщик команди Visma Lease a Bike Воут Ван Арт став переможцем третього Монументу велосезону-2026 – легендарної французької одноденки Париж – Рубе, дистанція якої склала 258 км.
Головним суперником Ван Арта у боротьбі за перемогу став словенець Тадей Погачар, якого він випередив у фінішному спринті. Топ-3 з відставанням у 13 секунд замкнув бельгієць Яспер Стуйвен із Soudal Quick Step.
Для Ван Арта це другий виграний Монумент за кар'єру. В 2020 році він став переможцем італійської одноденки Мілан – Сан Ремо. На Париж – Рубе він до цього двічі фінішував на подіумі, а минулого року фінішував четвертим.
Підсумкові результати:
