Скандальний Армстронг назвав найкращого велогонщика в історії
Ленс Армстронг вважає Тадея Погачара найвидатнішим велосипедистом усіх часів. Американець висловив таке рішення в подкасті "The Move" після останнього тріумфу Погачара на Турі Фландрії минулими вихідними.
Слова американця наводить Sport.de.
"Нам потрібно припинити ці дебати. Для мене вони скінчені. Цей хлопець просто неймовірно хороший. Він найвеличніший, безумовно", – заявив Армстронг.
За словами Армстронга, сама присутність Погачара в пелотоні щось викликає.
"Це видно по інших гонщиках. Вони знають це. Вони знають, що станеться. Єдиним фактором, який міг би це змінити, була б аварія або невдача, хоча навіть це не обов'язково зупинило б його".
У свої 27 років Тадей вже вигравав практично всі великі велогонки хоча б раз. Єдиними великими перемогами, яких бракує в його колекції, є перемоги на Вуельті, в якій він поки що брав участь лише один раз (у 2019 році), та на Париж-Рубе, де він вперше стартував у 2025 році та одразу фінішував другим.
Ленс із 1999 по 2005 рік сім разів поспіль вигравав Тур де Франс. У 2012 році був довічно дискваліфікований за систематичне застосування допінгу та позбавлений всіх спортивних титулів, отриманих з 1998 року.