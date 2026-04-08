Скандальний Армстронг назвав найкращого велогонщика в історії

Ленс Армстронг вважає Тадея Погачара найвидатнішим велосипедистом усіх часів. Американець висловив таке рішення в подкасті "The Move" після останнього тріумфу Погачара на Турі Фландрії минулими вихідними.

Слова американця наводить Sport.de.

" Нам потрібно припинити ці дебати. Для мене вони скінчені. Цей хлопець просто неймовірно хороший. Він найвеличніший, безумовно", – заявив Армстронг.

За словами Армстронга, сама присутність Погачара в пелотоні щось викликає.

"Це видно по інших гонщиках. Вони знають це. Вони знають, що станеться. Єдиним фактором, який міг би це змінити, була б аварія або невдача, хоча навіть це не обов'язково зупинило б його".

У свої 27 років Тадей вже вигравав практично всі великі велогонки хоча б раз. Єдиними великими перемогами, яких бракує в його колекції, є перемоги на Вуельті, в якій він поки що брав участь лише один раз (у 2019 році), та на Париж-Рубе, де він вперше стартував у 2025 році та одразу фінішував другим.

Ленс із 1999 по 2005 рік сім разів поспіль вигравав Тур де Франс. У 2012 році був довічно дискваліфікований за систематичне застосування допінгу та позбавлений всіх спортивних титулів, отриманих з 1998 року.