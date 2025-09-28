Погачар вдруге поспіль став чемпіоном світу, Будяк зійшов із дистанції
Зірковий словенський велогонщик Тадея Погачар став чемпіоном світу 2025 року в груповій гонці. Для нього це другий поспіль титул у цьому виді програми.
В рамках групової гонки спортсмени подолали 268 км горбистої дистанції з сумарним набором висоти у понад 5500 метрів.
Вирішальною виявилася атака Погачара за 66 км до фінішу. В підсумку він на 1 хвилину та 28 секунди випередив бельгійця Ремко Евенепула. Бронзу завоював ірландець Бен Хілі, який програв Погачару 2 хвилини та 16 секунд.
Збірну України в груповій гонці чоловіків представляв усього один гонщики – Анатолій Будяк, який не дістався фінішу.
Підсумкові результати:
Чоловіча групова гонка була останнім видом програми чемпіонату світу 2025. Напередодні чемпіонкою світу в жіночій груповій гонці стала канадка Магдален Вальєр.