Погачар вдруге поспіль став чемпіоном світу, Будяк зійшов із дистанції

Олег Дідух — 28 вересня 2025, 17:37
Тадей Погачар
UCI

Зірковий словенський велогонщик Тадея Погачар став чемпіоном світу 2025 року в груповій гонці. Для нього це другий поспіль титул у цьому виді програми.

В рамках групової гонки спортсмени подолали 268 км горбистої дистанції з сумарним набором висоти у понад 5500 метрів.

Маршрут групової гонки чоловіків на ЧС-2025
UCI

Вирішальною виявилася атака Погачара за 66 км до фінішу. В підсумку він на 1 хвилину та 28 секунди випередив бельгійця Ремко Евенепула. Бронзу завоював ірландець Бен Хілі, який програв Погачару 2 хвилини та 16 секунд.

Збірну України в груповій гонці чоловіків представляв усього один гонщики – Анатолій Будяк, який не дістався фінішу.

Підсумкові результати:

Чоловіча групова гонка була останнім видом програми чемпіонату світу 2025. Напередодні чемпіонкою світу в жіночій груповій гонці стала канадка Магдален Вальєр.

