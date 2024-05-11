Неперевершений Погачар знову переміг: результати 8 етапу Джиро д'Італія

Словенський гонщик Тадей Погачар переміг на восьмому етапі велобагатоденки Джиро д'Італія-2024.

Лідерську рожеву майку після 8 етапів зберігає той же Погачар, який виграв уже три етапи.

11 травня спортсмени подолали 152 км від Сполето до Праті-ді-Тіво.

Переможець і призери

Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates) - 4.02,16 Даніель Феліпе Мартінес (Колумбія, BORA – hansgrohe) – той самий час Бен О'Коннор (Австралія, Decathlon AG2R La Mondiale)

Нагадаємо, на сьомому етапі також не було рівних Погачару.

Іспанець Пелайо Санчес "взяв" шостий етап.

Француз Бенджамін Томас із команди Cofidis переміг на п'ятому етапі велобагатоденки Джиро д'Італія-2024.

Італійський спринтер Джонатан Мілан із Lidl-Trek виграв четвертий етап (спортивним директором команди є українець Ярослав Попович).

У третій день велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись Тіму Мерліру.

Другий етап впевнено виграв згаданий Погачар.

А в перший день сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.