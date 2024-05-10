Погачар упевнено виграв сьомий етап Джиро д'Італія-2024

Відбувся сьомий етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув спортсмен команди UAE Team Emirates Тадей Погачар, який очолює загальний залік змагань. Словенець завершив заїзд за 51 хвилину 44 секунди.

Друге, третє та четверте місце посіли велогонщики команди INEOS Grenadiers, Філіппо Ганна, Магнус Шеффілд та Тімен Аренсман відповідно.

Індивідуальні перегони з роздільним стартом на 40,6 км відбувалися за маршрутом Фоліньо – Перуджа.

🚴🇮🇹 | Het kan niet...? Het kan wel, zeker wel! Pogacar maakt zijn eigen wetten en wint de tijdrit door de klim keihard op te rijden! 🙌🌸 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/EQ8gjgZCVz — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2024

Загальний залік (після 7-го етапу)

Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates) - 24.12,36 Даніель Феліпе Мартінес (Колумбія, BORA – hansgrohe) – 2,36 Герейнт Томас (Велика Британія, INEOS Grenadiers) – 2,46 Бен О'Коннор (Австралія, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,33 Люк Плапп (Австралія, Jayco AlUla) – 3,42 Олексій Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan) – 3,49 Сіан Ейтдебрукс (Бельгія, Visma | Lease a Bike) - 3,50 Антоніо Тібері (Італія, Bahrain-Victorious) – 4,11 Філіппо Дзана (Італія, Jayco AlUla) – 4,41 Лоренцо Фортунато (Італія, Astana Qazaqstan) - 4,44

Нагадаємо, іспанець Пелайо Санчес виграв шостий етап.

Француз Бенджамін Томас із команди Cofidis переміг на 5 етапі велобагатоденки Джиро д'Італія-2024.

Раніше італійський спринтер Джонатан Мілан із Lidl-Trek виграв 4 етап (спортивним директором команди є українець Ярослав Попович).

Напередодні на третьому етапі велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись Тіму Мерліру.

Лідерську рожеву майку після 6 етапів зберігає словенець Тадей Погачар, який впевнено виграв 2 етап.

А в перший день сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.