Критеріум Дофіне. Стюарт виграв п’ятий етап, невдача Мілана

Британський велогонщик команди Israel Premier Tech Джейк Стюарт став переможцем 5 етапу престижної французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне. Сьогодні, 12 червня, гонщики подолали 183 км горбистої дистанції з Сан-Пріста до Макона.

Маршрут 5 етапу Критеріума Дофіне-2025 criterium-du-dauphine.fr

У фінішному спринті з пелотону Стюарт випередив француза Акселя Лоранса з Ineos Grenadiers і норвежця Сорена Верешольда із UnoX. Головний фаворит, італієць Джонатан Мілан із Lidl Trek, фінішував лише п’ятим.

🚴🏻‍♂️💨 Sprint de costauds à Mâcon !

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l’étape 5



🚴🏻‍♂️💨 Tough sprint in Mâcon !

⏪ Relive the last kilometre of Stage 5#Dauphiné pic.twitter.com/21szHlCk02 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 12, 2025

Жовту майку лідера загального заліку зберіг переможець четвертого етапу, бельгієць Ремко Евенепул із Soudal Quick Step.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Завтра, 13 червня, учасники Критеріума Дофіне подолають 127-кілометровий гірський етап з Вальсерона до Комблу.