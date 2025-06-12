Критеріум Дофіне. Стюарт виграв п’ятий етап, невдача Мілана
Джейк Стюарт
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Британський велогонщик команди Israel Premier Tech Джейк Стюарт став переможцем 5 етапу престижної французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне. Сьогодні, 12 червня, гонщики подолали 183 км горбистої дистанції з Сан-Пріста до Макона.
У фінішному спринті з пелотону Стюарт випередив француза Акселя Лоранса з Ineos Grenadiers і норвежця Сорена Верешольда із UnoX. Головний фаворит, італієць Джонатан Мілан із Lidl Trek, фінішував лише п’ятим.
Жовту майку лідера загального заліку зберіг переможець четвертого етапу, бельгієць Ремко Евенепул із Soudal Quick Step.
Результати п’ятого етапу:
Загальний залік:
Завтра, 13 червня, учасники Критеріума Дофіне подолають 127-кілометровий гірський етап з Вальсерона до Комблу.