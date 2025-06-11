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Критеріум Дофіне. Евенепул виграв розділку і очолив загальний залік

Олег Дідух — 11 червня 2025, 18:34
Критеріум Дофіне. Евенепул виграв розділку і очолив загальний залік
Ремко Евенепул
instagram.com/remco.ev

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Ремко Евенепул став переможцем четвертого етапу престижної французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне. Сьогодні, 11 червня, гонщики подолали індивідуальну гонку з роздільним стартом дистанцією в 17 км з Шарм-сюр-Рон до Сен-Пере.

Маршрут 4 етапу Критеріума Дофіне-2025
Маршрут 4 етапу Критеріума Дофіне-2025
criterium-du-dauphine.fr

Евенепул випередив двох гонщиків Visma Lease a Bike – данця Йонаса Вінгегора і американця Маттео Йоргенсона, які програли йому 21 і 38 секунд відповідно. Зірковий словенець Тадей Погачар із UAE Emirates показав четвертий результат.

Цей успіх дозволив Евенепулу перехопити жовту майку лідера загального заліку Критеріума Дофіне. Сьогоднішня перемога Ремко стала ювілейною, тисячною для Soudal Quick Step із моменту створення команди в 2003 році.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 10 червня, третій етап виграв Іван Ромео. В рамках 5 етапу завтра гонщики подолають 183 км горбистої дистанції з Сен-Пріста до Макона.

Критеріум Дофіне Тадей Погачар Ремко Евенепул Йонас Вінгегор

Ремко Евенепул

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