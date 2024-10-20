Ван Етвелт завершив сезон перемогою на Турі Гуансі

Бельгійський велогонщик команди Lotto Dstny Леннерт Ван Етвелт став переможцем останньої гонки календаря Світового туру 2024 року – китайської багатоденки Тур Гуансі. Вирішальним виявився успіх бельгійця на п’ятому етапі з гірським фінішем Нонгла.

Компанію Ван Етвелту на подіумі загального заліку склали британець Оскар Онлі з DSM Firmenich і француз Алекс Боден з Decathlon Ag2r.

Заключний етап до Нанкіна виграв словенець Матевж Говекар з Bahrain Victorious. У фінішному спринті з пелотону він випередив нідерландця Марейна Ван ден Берга та партнера по команді, австралійця Роберта Стеннарда.

Результати шостого етапу:

Підсумковий загальний залік:

Нагадаємо, сьогодні також фінішує чемпіонат світу з велотреку.