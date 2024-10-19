Ван Етвелт виграв ключовий етап велобагатоденки Тур Гуансі

Бельгійський велогонщик команди Lotto Dstny Леннерт ван Етвелт став переможцем п’ятого етапу китайської багатоденки Тур Гуансі – останньої гонки Світового туру в 2024 році. П’ятий етап завершався підйомом Нонгла (3,3 км з середнім градієнтом 6,6%) і був ключовим з точки зору загального заліку.

Ван Етвелт на дві секунди випередив британця Оскара Онлі з команди DSM Firmenich. Третім з відставанням в 9 секунд став француз Алекс Буден з Decathlon Ag2r.

Сьогоднішня перемога дозволила Ван Етвелту перехопити лідерство в загальному заліку Туру Гуансі перед заключним етапом, який відбудеться завтра, 20 жовтня.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора на четвертому етапі свою другу поспіль перемогу здобув Ітан Вернон.