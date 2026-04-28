Тур Романдії. Годон виграв пролог

Французький велогонщик команди Ineos Grenadiers Доріан Годон став переможцем прологу швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії-2026 – гонки з роздільним стартом на 3,2 км у Віллар-сюр-Глані.

Маршрут прологу procyclingstats.com

Годон на 6 секунд випередив шведа Якоба Содерквіста з Lidl Trek. Топ-3 замкнув португалець Іво Олівейра з UAE Emirates. Його зірковий партнер по команді Тадей Погачар, який напередодні виграв Льєж – Бастонь – Льєж, показав шостий результат.

Результати прологу:

У середу, 29 травня, в рамках першого етапу гонщики подолають 171 км здебільшого рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Мартіньї. Втім, на останній третині гонки на спортсменів чекає важкий переваг Овронназ – 8,9 км із середнім градієнтом у 9,8%.