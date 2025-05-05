Алмейда виграв Тур Романдії, історичне досягнення Бреннана. Підсумки тижня у велоспорті

Гонки тижня

29 квітня – 4 травня – Тур Романдії (Швейцарія)

Тур Романдії завершився доволі прогнозовано: перемогою одного із двох передстартових топфаворитів, Жоау Алмейди. Португалець не виграв жодного з етапів, проте фінішував другим на обох ключових – гірському фініші на Тіоні-2000 та розділці в Женеві. В горах у фінішному спринті його обіграв Ленні Мартінес, у розділці – Ремко Евенепул.

Саме бельгієць підходив до Туру Романдії у статусі головного фаворита, навіть попри провал на Льєж – Бастонь – Льєж і недовідновленість після напруженого тижня арденських класик. Проте не капітан Soudal Quick Step став головним суперником Алмейди на Турі Романдії. Та й у цілому виступ Евенепула на швейцарській гонці залишив дуже суперечливі враження.

Розпочинав Ремко дуже не погано, був активним на перших групових етапах і здавався цілком реальним претендентом на перемогу. Проте на вирішальному гірському етапі до Тіона він абсолютно несподівано працював не на себе, а на молодого партнера по команді Жуніора Лесерфа.

Той раптово отримав хороші шанси на високе місце в загальному заліку завдяки тому, що наприкінці другого етапу зачепився за ініціативну групу, яка атакувала з пелотону та виграла у основної групи майже хвилину. У підсумку Евенепул із Лесерфом заїхали на Тіон на 10-11 місцях із відставанням у півтори хвилини.

Ремко Евенепул Keystone ATS

Тактичне рішення Soudal Quick Step не спрацювало. Розділку в Женеві Лесерф проїхав слабко та відступив у загальному заліку на 8 місце. Евенепул же індивідуальну гонку виграв, що дозволило йому піднятися на п’яту позицію в генеральній класифікації. Чи дотягнувся би Ремко хоча би до подіуму, якби не робота на Лесерфа на Тіоні? Сказати важко, все ж від третього місця він в підсумку відстав на 45 секунд – чимало за мірками тижневої багатоденки. У будь-якому випадку, навряд чи честолюбний бельгієць погодився би на роль грегарі у той день, якби відчував себе здатним боротися за перемогу.

Ну а Алмейда після квітневого Туру Країни Басків виграв другу тижневу багатоденку Світового туру поспіль – прекрасна весняна частина сезону для гонщика UAE Emirates. Третім у генеральній класифікації став його партнер по команді Джей Вайн, який став переможцем третього етапу до Коссоне.

При чому, склалося враження, що австралієць виграв той етап несподівано для самого себе. Він виїхав вперед, імовірно, для того, щоби допомогти партнерам по команді, проте побачив пасивність пелотону та відчув силу йти в атаку, яка стала результативною. Перемога на етапі та подіум загального заліку – чудова ілюстрація того, на що здатен Вайн у ті рідкісні випадки, коли йому вдається уникати падінь під час гонки.

Джей Вайн Keystone ATS

Ну а головним суперником Алмейди у загальному заліку став Ленні Мартінес. Саме гонщик Bahrain Victorious виграв у португальця спринт на вершині Тіона та перехопив завдяки тій перемозі лідерство у загальному заліку. Щоправда, всього на один день – шансів проти Алмейди в розділці у Ленні було небагато. Друге місце – хороший підсумковий результат для Мартінеса, проте чорна серія французького велоспорту триває: гонщики із Франції не перемагали в загальному заліку багатоденок Світового туру з 2007 року, коли Крістоф Моро виграв Критеріум Дофіне.

Лоренцо Фортунато в розділці опустився з другого місця на четверте. Італієць виграв другий етап завдяки пізній сольній атаці з групи лідерів, яка виграла у пелотону 56 секунд. На вирішальному гірському етапі Лоренцо замкнув топ-3, проте величезні проблеми із розділкою у нього нікуди не поділися, і це вартувало йому подіуму загального заліку.

Як би там не було, Фортунато приніс для XDS Astana чергову порцію рейтингових очок, вкрай важливих у боротьбі за збереження місця у Світовому турі на наступний трирічний цикл. На Джиро д’Італія Лоренцо їде у прекрасній формі та з хорошими перспективами поборотися за високе місце у загальному заліку і на рідних дорогах Апеннінського півострова.

Лоренцо Фортунато x.com/TourDeRomandie

Їхав Тур Романдії і ще один майбутній претендент на загальний залік Джиро – Давід Годю. Втім, у капітана Groupama FDJ нічого не вийшло: 30 місце у генеральній класифікації з більш ніж 10-хвилинним відставанням від Алмейди. Тривожний симптом перед Джиро? Хтозна. Цілком можливо, Годю з самого початку їхав Тур Романдії в якості тренування, просто щоби вкотитися у гоночний ритм перед Джиро. Для нього це було цілком актуально, враховуючи, що до Туру Романдії у нього не було жодного гоночного дня за останні півтора місяці.

Олександр Власов Джиро їхати не планує, проте він Тур Романдії також провалив – за виключенням фінальної розділки, в якій він замкнув топ-5. Схоже, Власов у міжсезоння багато працював над своєю розділкою, проте це дуже сильно вдарило по його гірницьких здібностях. В цілому гонщик Red Bull Bora проводить, напевно, свій найгірший сезон у кар’єрі, і на Турі Романдії не скористався рідкісною можливістю спробувати себе в ролі капітана команди. Сам Власов скаржився на неоптимальне самопочуття після хвороби, хоча і до неї результати Олександра не вражали.

Лише 15-м у загальному заліку став Леннерт Ван Етвелт, якому не допомогло навіть те, що він відібрався у пізній відрив на другому етапі, який виграв у пелотона майже хвилину. Втім, критикувати капітана Lotto язик не повернеться, враховуючи, що він останні гонки їде з переломом (чи, радше, тріщиною) ноги. Топ-6 генеральної класифікації замкнув Карлос Родрігес. Черговий солідний, але блідий виступ іспанця. Зовсім не те, чого очікують від капітана однієї з найбагатших команд світу, Ineos Grenadiers.

Чи не головною сенсацією Туру Романдії став Матіс Рондель, який посів 9 місце у генеральній класифікації. Перший серйозний успіх на дорослому рівні для 21-річного французького таланта, який проводить свій перший повний сезон у професіоналах. Нагадаємо, Tudor Cycling перевела його зі своєї молодіжної команди в дорослу у розпал минулого сезону. Минулого року Рондель став четвертим у загальному заліку молодіжної Джиро д’Італія, програвши лише Ярно Відару, Пабло Торресу та Пау Марті.

Матіс Рондель instagram.com/tudorprocycling

Нарешті почав подавати ознаки життя ще один талановитий неопрофі, Йорген Нордхаген, який фінішував у топ-10 на Тіоні та став 13-м у загальному заліку. Нагадаємо, 20-річний норвежець тривалий суміщав заняття велоспортом із лижними гонками. Минулого року Нордхаген в домінуючому стилі став чемпіоном світу серед юніорів з лижних гонок у масстарті, проте в підсумку обрав кар’єру велогонщика.

Пролог несподівано виграв Сем’юел Вотсон із Ineos Grenadiers. Для 23-річного британця ця перемога стала дебютною на рівні Світового туру. Розчарували на домашній багатоденці зіркові швейцарські роздільники – Штефан Біссеггер і Штефан Кюнг. У пролозі вони посіли 4 і 6 місця відповідно, а заключну індивідуальну гонку в Женеві взагалі провалили. Несподівано третім у Женеві став Альберто Беттіоль, який нарешті почав подавати ознаки життя після абсолютно жахливого стартового відрізку кар’єри в XDS Astana, куди він перейшов у серпні минулого року.

Єдиний спринтерський етап виграв Меттью Бреннан – вундеркінд із Visma Lease a Bike на фоні доволі скромного поля суперників у спринті виглядав на голову сильнішим за усіх. Для 19-річного британця це вже третя перемога на рівні Світового туру. Жоден інший гонщик у історії не був настільки успішним до досягнення 20-річчя. Окрім переможця Тур де Франс-1904 Анрі Корне, ніхто не здобував більше однієї перемоги на рівні Світового туру у віці до 20 років.

📊🥇Victories at highest level U20:



3 | 🇬🇧Brennan (2025)

2 | 🇫🇷Cornet (1904)

1 | 🇫🇷Anquetil (53), 🇧🇪Evenepoel (19), 🇬🇧Tarling (23), 🇨🇿Vacek (22), 🇩🇪Ciolek (06), 🇧🇪Van Steenbergen (44), 🇧🇪Wouters (61), 🇮🇹Bizzi (36), 🇧🇪Fastre (1909), 🇮🇹Battesini (32)



🤝 @VeloStatistics — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) April 30, 2025

Дайджест новин

– Decathlon Ag2r близька до підписання двох зіркових гонщиків Visma Lease a Bike – Олава Коойя та Тіша Беноота. На нідерландського спринтера також претендують Red Bull Bora, Ineos Grenadiers, Tudor Cycling і Jayco AlUla. Дві останні з боротьби уже з різних причин випали. Decathlon Ag2r вважається фаворитом у боротьбі за Коойя, пропонуючи йому і кращі фінансові умови, і статус беззаперечного капітана.

Постає резонне запитання: звідки у Decathlon Ag2r, яка часто не може втримати своїх ключових гонщиків (в минуле міжсезоння команда втратила Бена О’Коннора та Орельєна Паре-Пентра) раптово з’явилися гроші на два таких зіркових трансфери? Тим більше, що за Коойя доводиться боротися із найбагатшими командами світу.

– Колишній генеральний менеджер Soudal Quick Step Патрік Лефевр, розповідаючи про інтерес інших команд до Ремко Евенепула, видав чергову гнівну тираду на адресу генерального менеджера Red Bull Bora Ральфа Денка, не підбираючи слів щодо німецького колеги:

"За останні чотири роки до Евенепула зверталися практично всі. Зокрема, цей виродок із Red Bull Bora , Ральф Денк. У мене немає для нього інших слів. Одного разу він сказав мені, що вони хочуть прибрати до рук усю мою команду тільки тому, що, на його думку, Евенепул пропрацював зі мною занадто довго.

Патрік Лефевр instagram.com/woutbeel

У лютому минулого року співробітники Red Bull Bora, нічого не сказавши мені, звернулися до Ремко безпосередньо, вони зробили вигідну пропозицію його батькові Патріку, яка в підсумку потрапила до мене в руки. Я прилетів на Тенерифе, де перебувала група Ремко, і показав йому це. Він сказав мені: "Ніколи такого раніше не бачив". Потім він узяв папери і викинув їх, а потім обійняв мене", – сказав Лефевр.

– Талановитий французький спринтер Soudal Quick Step Поль Маньє продовжив контракт із командою до кінця 2027 року.

– Зірковий спринтер Ділан Груневеген не збирається продовжувати контракт із Jayco AlUla. Австралійська команда хоче замінити його Семом Велсфордом із Red Bull Bora.

– Іменитий італійський ветеран Елія Вівіані, який зараз виступає за Lotto, заявив, що може продовжити виступи в 2026 році. Його мета – здобути 100 перемог у професіоналах. Минулого тижня він здобув свою 90-ту перемогу, вигравши етап Туру Туреччини. Завдяки тому успіху 36-річний ексчемпіон Європи перервав свою півторарічну серію без перемог.

Елія Вівіані instagram.com/eliaviviani

– Мету здобути 100 перемог за кар’єру ставить перед собою і Александер Крістофф, у якого в послужному списку наразі 97 перемог. Втім, 37-річний норвезький гонщик UnoX заявив: якщо він не підкорить бажаний рубіж цього року, то завершить кар’єру.

– Третій етап Тур де Франс-2025 знаходиться перед загрозу зриву через профсоюз французьких металургів. Вони влаштовують акції протесту через скорочення 600 працівників компанії AcelorMittal у Дюнкерку, де і має фінішувати третій етап Туру. Голова профсоюзу заявив, що якщо проблема не буде вирішена до 7 липня, то етап із фінішем у Дюнкерку не відбудеться.

– Кіан Уйтдебрукс знявся з Туру Романдії буквально перед стартом прологу. Проблеми бельгійського гонщика Visma Lease a Bike із серцем і онімінням ніг досі не вирішені.