Погачар виграв у 19-річного Сейксаса битву на Льєж – Бастонь – Льєж
Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем четвертого Монументу сезону – легендарної бельгійської одноденки Льєж – Бастонь – Льєж. Дистанція гонки склала 259,5 км.
За 14 км до фінішу на підйомі Кот де ля Рош-о-Фокон Погачар зумів втекти від 19-річного француза Поля Сейксаса з команди Decathlon CMA CGM, який у підсумку фінішував другим. Топ-3 у спринті з пелотону замкнув переможець Льєж – Бастонь – Льєж 2022 і 2023 років, бельгієць Ремко Евенепул із Red Bull Bora.
Для Погачара це четвертий титул переможця Льєж – Бастонь – Льєж та сумарно 13-й виграний Монумент у кар'єрі.
Підсумкові результати:
Нагадаємо, у середу, 22 квітня, Сейксас став переможцем іншої арденської класики, Флеш Валлонь.