Погачар виграв у 19-річного Сейксаса битву на Льєж – Бастонь – Льєж

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем четвертого Монументу сезону – легендарної бельгійської одноденки Льєж – Бастонь – Льєж. Дистанція гонки склала 259,5 км.

За 14 км до фінішу на підйомі Кот де ля Рош-о-Фокон Погачар зумів втекти від 19-річного француза Поля Сейксаса з команди Decathlon CMA CGM, який у підсумку фінішував другим. Топ-3 у спринті з пелотону замкнув переможець Льєж – Бастонь – Льєж 2022 і 2023 років, бельгієць Ремко Евенепул із Red Bull Bora.

Paul Seixas cracks on the final climb as Tadej Pogačar applies the pressure — what a battle! pic.twitter.com/tGh4QhCwws — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 26, 2026

Для Погачара це четвертий титул переможця Льєж – Бастонь – Льєж та сумарно 13-й виграний Монумент у кар'єрі.

Нагадаємо, у середу, 22 квітня, Сейксас став переможцем іншої арденської класики, Флеш Валлонь.