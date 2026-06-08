Тур Овернь-Рона-Альпи. Чарміг переміг із відриву

Данський велогонщик команди UnoX Антон Чарміг став переможцем другого етапу престижної французької велобагатоденки Світового туру Тур Овернь-Рона-Альпи (колишній Критеріум Дофіне). У понеділок, 8 червня, гонщики подолали 234 км горбистої дистанції з Сен-Мартена-ле-Віну до Пюї-ен-Веле.

Маршрут 2 етапу tour-auvergne-rhone-alpes.fr

У боротьбі з відриву Чарміг на 41 секунду випередив француза Анрі-Франсуа Ренар-Окена з Picnic PostNL і бельгійця Влада Ван Мехелена з Bahrain Victorious. Жовту майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах переможець першого етапу, француз Алекс Боден із EF Education EasyPost.

Результати другог етапу:

Загальний залік:

У вівторок, 9 червня, в рамках третього етапу гонщики подолають 28,4 км командної гонки з роздільним стартом зі стартом і фінішем у Перру.