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Тур Овернь-Рона-Альпи. Чарміг переміг із відриву

Олег Дідух — 8 червня 2026, 20:47
Тур Овернь-Рона-Альпи. Чарміг переміг із відриву
Антон Чарміг
Getty Images

Данський велогонщик команди UnoX Антон Чарміг став переможцем другого етапу престижної французької велобагатоденки Світового туру Тур Овернь-Рона-Альпи (колишній Критеріум Дофіне). У понеділок, 8 червня, гонщики подолали 234 км горбистої дистанції з Сен-Мартена-ле-Віну до Пюї-ен-Веле.

Маршрут 2 етапу
Маршрут 2 етапу
tour-auvergne-rhone-alpes.fr

У боротьбі з відриву Чарміг на 41 секунду випередив француза Анрі-Франсуа Ренар-Окена з Picnic PostNL і бельгійця Влада Ван Мехелена з Bahrain Victorious. Жовту майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах переможець першого етапу, француз Алекс Боден із EF Education EasyPost.

Результати другог етапу:

Загальний залік:

У вівторок, 9 червня, в рамках третього етапу гонщики подолають 28,4 км командної гонки з роздільним стартом зі стартом і фінішем у Перру.

Критеріум Дофіне

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