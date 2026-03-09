Тіррено – Адріатико. Ганна виграв перший етап

Італійський велогонщик команди Ineos Grenadiers Філіппо Ганна став переможцем першого етапу престижної велобагатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. У понеділок, 9 березня, гонщики подолали 11,5 км індивідуальної гонки з роздільним стартом зі стартом і фінішем у Лідо ді Камайоре.

Маршрут 1 етапу tirrenoadriatico.it

Ганна на 22 секунди випередив партнера по команді, нідерландця Таймена Аренсмана. Топ-3 з відставанням у 26 секунд замкнув німець Макс Вальшайд із Lidl Trek.

Результати першого етапу:

У вівторок, 10 березня, в рамках другого етапу гонщики подолають 206 км горбистої дистанції з Камайоре до Сан Джиміньяно. Під кінець на спортсменів чекатиме 6-кілометровий сектор тосканських білих гравійних доріг.

Напередодні перший етап Париж – Ніцца виграв Люк Ламперті.