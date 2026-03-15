Дель Торо став переможцем Тіррено – Адріатико-2026
Ісаак Дель Торо
Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико-2026. В заключний день гонщики подолали 143 км рівнинної дистанції з Чівітанова Марке до Сан Бенедетто дель Тронто.
Переможцем останнього етапу став італієць Джонатан Мілан із команди Lidl Trek. У фінішному спринті він випередив австралійця Сема Велсфорда з Ineos Grenadiers і бельгійця Лауренца Рекса з Soudal Quick Step.
У підсумковому загальному заліку Дель Торо на 40 секунди випередив американця Маттео Йоргенсона з Visma Lease a Bike. Топ-3 замкнув італієць Джуліо Пелліццарі з Red Bull Bora.
Результати сьомого етапу:
Загальний залік:
Напередодні шостий етап виграв Дель Торо.