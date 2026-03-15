Усі розділи
Чемпіон Велоспорт

Дель Торо став переможцем Тіррено – Адріатико-2026

Олег Дідух — 15 березня 2026, 17:01
Ісаак Дель Торо
Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико-2026. В заключний день гонщики подолали 143 км рівнинної дистанції з Чівітанова Марке до Сан Бенедетто дель Тронто.

Маршрут 7 етапу
Переможцем останнього етапу став італієць Джонатан Мілан із команди Lidl Trek. У фінішному спринті він випередив австралійця Сема Велсфорда з Ineos Grenadiers і бельгійця Лауренца Рекса з Soudal Quick Step.

У підсумковому загальному заліку Дель Торо на 40 секунди випередив американця Маттео Йоргенсона з Visma Lease a Bike. Топ-3 замкнув  італієць Джуліо Пелліццарі з Red Bull Bora.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

Напередодні шостий етап виграв Дель Торо.

Тіррено – Адріатико. Дель Торо виграв шостий етап
Тіррено – Адріатико. Вальгрен переміг із відриву, Дель Торо повернув собі лідерство
Тіррено – Адріатико. Друга перемога Ван дер Пула, Пелліццарі перехопив лідерство
Тіррено – Адріатико. Андресен виграв третій етап
Тіррено – Адріатико. Ван дер Пул виграв другий етап

