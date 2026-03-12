Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Тіррено – Адріатико. Друга перемога Ван дер Пула, Пелліццарі перехопив лідерство

Олег Дідух — 12 березня 2026, 16:44
Тіррено – Адріатико. Друга перемога Ван дер Пула, Пелліццарі перехопив лідерство
Матьє Ван дер Пул
Getty Images

Нідерландський велогонщик команди Alpecin Premier Tech Матьє Ван дер Пул став переможцем четвертого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. У четвер, 12 березня, гонщики подолали 213 км горбистої дистанції з Тальякоццо до Мартінсікуро.

Маршрут 4 етапу
Маршрут 4 етапу
tirrenoadriatico.it

У фінішному спринті Ван дер Пул випередив італійця Джуліо Пелліццарі з Red Bull Bora та норвежця Тобіаса Халланда Йоханнессена з UnoX. Пелліццарі завдяки 6 секундам боніфікації за 2 місце на етапі перехопив у Ісаака Дель Торо синю майку лідера загального заліку.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Напередодні третій етап виграв Тобіас Лунд Андреасен. У п'ятницю, 13 березня, в рамках п'ятого етапу гонщики подолають 184 км горбистої дистанції з Маротта-Мондольфо до Момбароччо.

Матьє ван дер Пул Тіррено - Адріатико Джуліо Пелліццарі

Тіррено - Адріатико

Тіррено – Адріатико. Андресен виграв третій етап
Тіррено – Адріатико. Ван дер Пул виграв другий етап
Тіррено – Адріатико. Ганна виграв перший етап
Дель Торо vs Рогліч, ідеальний шанс для Ганни. Прев'ю Тіррено – Адріатико-2026
Аюсо виграв Тіррено – Адріатико, проблеми Вінгегора на Париж – Ніцца. Підсумки тижня у велоспорті

Останні новини