Тіррено – Адріатико. Друга перемога Ван дер Пула, Пелліццарі перехопив лідерство

Нідерландський велогонщик команди Alpecin Premier Tech Матьє Ван дер Пул став переможцем четвертого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. У четвер, 12 березня, гонщики подолали 213 км горбистої дистанції з Тальякоццо до Мартінсікуро.

Маршрут 4 етапу tirrenoadriatico.it

У фінішному спринті Ван дер Пул випередив італійця Джуліо Пелліццарі з Red Bull Bora та норвежця Тобіаса Халланда Йоханнессена з UnoX. Пелліццарі завдяки 6 секундам боніфікації за 2 місце на етапі перехопив у Ісаака Дель Торо синю майку лідера загального заліку.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Напередодні третій етап виграв Тобіас Лунд Андреасен. У п'ятницю, 13 березня, в рамках п'ятого етапу гонщики подолають 184 км горбистої дистанції з Маротта-Мондольфо до Момбароччо.