Тіррено – Адріатико. Друга перемога Ван дер Пула, Пелліццарі перехопив лідерство
Матьє Ван дер Пул
Getty Images
Нідерландський велогонщик команди Alpecin Premier Tech Матьє Ван дер Пул став переможцем четвертого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. У четвер, 12 березня, гонщики подолали 213 км горбистої дистанції з Тальякоццо до Мартінсікуро.
У фінішному спринті Ван дер Пул випередив італійця Джуліо Пелліццарі з Red Bull Bora та норвежця Тобіаса Халланда Йоханнессена з UnoX. Пелліццарі завдяки 6 секундам боніфікації за 2 місце на етапі перехопив у Ісаака Дель Торо синю майку лідера загального заліку.
Результати четвертого етапу:
Загальний залік:
Напередодні третій етап виграв Тобіас Лунд Андреасен. У п'ятницю, 13 березня, в рамках п'ятого етапу гонщики подолають 184 км горбистої дистанції з Маротта-Мондольфо до Момбароччо.