Дель Торо vs Рогліч, ідеальний шанс для Ганни. Прев'ю Тіррено – Адріатико-2026

У понеділок, 9 березня, в Італії стартує одна із найпрестижніших тижневих багатоденок велокалендаря – Тіррено – Адріатико. Назва говорить сама за себе: ця гонка стартує на узбережжі Тірренського моря, за 7 змагальних днів пересікає Апеннінський півострів напоперек і фінішує на узбережжі Адріатики. За це багатоденка отримала прізвисько "Гонка двох морів".

Щороку переможцеві Тіррено – Адріатико вручають трофей у вигляді великого позолоченого тризуба – зброї давньоримського бога моря, Нептуна. Офіційно цей приз називається "трофеєм повелителя морів".

Тіррено – Адріатико зазвичай відбувається на початку березня, паралельно з іншою дуже престижною тижневою багатоденкою, французькою Париж – Ніцца. Проводить "Гонку двох морів" один із двох найбільших організаторів велогонок, італійська компанія RCS Sport. І проведення, можливо, двох найпрестижніших тижневих багатоденок паралельно є свого роду символом протистояння двох найкрупніших організаторів – RCS Sport і ASO, яка проводить найпрестижніші французькі гонки, включно з Париж – Рубе та Тур де Франс.

Концепція Тіррено – Адріатико також багато в чому схожа на Париж – Ніцца: зазвичай тут не обходиться без високих гір, проте бувають сезони, коли маршрут не надто складний, що значно розширює список претендентів на найвищі місця в загальному заліку. Так, наприклад, було у позаминулому десятилітті, коли Тіррено – Адріатико вигравали такі гонщики, як Оскар Фрейре, Філіппо Поццато та Фабіан Канчеллара.

Історія та факти

– Тіррено – Адріатико – гонка більш молода, ніж її прямий конкурент, Париж – Ніцца. Вперше "Гонка двох морів" була проведена у 1966 році, у поточному році вона пройде в 61-й раз в історії. Першим переможцем Тіррено – Адріатико став італієць Діно Дзандегу, у першому виданні гонка складалася всього з трьох етапів сумарною дистанцією в 604 км. На той час вона називалася Три дні Півдня. Це пов'язано з тим, що на той час більшість головних гонок Італії відбувалися на півночі країни, і Тіррено – Адріатико, яка відбувалася значно південніше, протиставляла себе Мілан – Сан Ремо, Ломбардії та іншим одноденкам.

– Найуспішнішим гонщиком в історії Тіррено – Адріатико є легендарний бельгієць Роджер Де Фламінк, який перемагав у загальному заліку шість разів поспіль у період з 1972 до 1977 року. Той факт, що на зорі існування "Гонки двох морів" на ній домінував геніальний класик, проте відверто скромний гірник, чітко ілюструє те, наскільки іншим був характер багатоденки в ті часи. Жоден інший гонщик не тріумфував у генеральній класифікації більше ніж два рази.

– Найчастіше Тіррено – Адріатико вигравали господарі, італійці – 24 рази. 8 перемог на рахунку бельгійців, 5 – у швейцарців. Останні перемоги Італії датовані 2012 і 2013 роками, коли двічі поспіль перемагав великий Вінченцо Нібалі.

Вінченцо Нібалі Getty Images

– Головний успіх в історії України на Тіррено – Адріатико – перемога Дмитра Грабовського в гірському заліку в 2010 році. Найближче до перемоги на етапі підібрався у 2009 році Володимир Дума, який посів друге місце на першому етапі, у боротьбі з відриву поступившись французу Жюльєну Ель Фаресу.

Маршрут

У 2026 році Тіррено – Адріатико скаладиметься 7 етапів: розділки та 6 групових гонок. Сумарна дистанція "Гонки двох морів" складе 1165 км з сумарним набором висоти у 15 550 метрів. Розпочнеться гонка традиційною 12-кілометровою рівнинною розділкою в Лідо ді Камайоре. Проходитиме вона прямо вздовж узбережжя Тірренського моря, тому фактор вітру може мати вагомий вплив на результати.

Маршрут 1 етапу tirrenoadriatico.it

Перший же груповий етап буде дуже цікавим і незвичним для Тіррено – Адріатико. Перша половина 206-кілометрової дистанції з Камайоре до мальовничого Сан Джиміньяно рівнинна, проте на другій половині гонщики стикнуться з серією невеликих пагорбів.

А під кінець на гонщиків чекатиме ще одне випробування – ділянка з білими гравійними дорогами Тоскани, з якими гонщики уже стикалися в суботу на Страде Б'янке. Ділянка "стеррато" розпочнеться за 6,8 км до фінішу та завершиться за 1,3 км. У цей момент гонщики повернуться на асфальт, і на них чекатиме заключний пагорб: 1,3 км із середнім ухилом у 7,5%. Етап, який може серйозно вплинути на підсумковий загальний залік, особливо, якщо відбуватиметься у дощових умовах.

Маршрут 2 етапу tirrenoadriatico.it

Третій етап буде найдовшим на Тіррено – Адріатико-2026: 221 км з Кортони до Мальяно де Марсі. Етап також не буде позбавлений складнощів рельєфу, тому в чистих спринтерів можуть виникнути проблеми з тим, щоби втримати в групі чи, принаймні, зберегти свіжі ноги. Тим не менше, фініш із доволі великої за чисельністю групи – найбільш імовірний сценарій розв'язки.

Маршрут 3 етапу tirrenoadriatico.it

Четвертий етап із Тальякоццо до Мартінсікуро також створить чимало проблем для спринтерів. На першій половині дистанції на гонщиків чекатимуть два пологих, проте довгих перевали: Овіндолі (11,9 км із середнім градієнтом у 4,9%) і Валіко делле Капанелле (12,9 км, 4,5%). Після них на пелотон чекатиме довгий спуск, який дасть змогу хвостам під'їхати, проте на цьому випробування для спринтерів не завершаться.

Після виїзду в долину на гонщиків чекатимуть ще 4 невеличких пагорби, і кумулятивний ефект від таких складнощів рельєфу, ймовірно, таки виб'є багатьох чистих спринтерів з гри. Вагомих подій з точки зору загального заліку чекати не варто, проте і "паркетні" фінішери, найімовірніше, опиняться поза боротьбою за перемогу.

Маршрут 4 етапу tirrenoadriatico.it

А ось на 5 етапі наступить час вирішальних битв у загальному заліку. Спершу на гонщиків чекатимуть 184 км апеннінськими пагорбами між Маротта-Мондольфо та Момбароччо. Найважчим із них буде Монте делле Чезаре (7,2 км, 7%) у середині дистанції. А під кінець – два проходження пагорба Сантуаріо дель Беато Санте (4,2 км, 6,2%). Територія для чистих панчерів, а для того, щоби зробити гонку селективною – потрібно буде починати активні дії заздалегідь.

Маршрут 5 етапу tirrenoadriatico.it

На 6 етапі на гонщиків чекатиме другий на Тіррено – Адріатико-2026 і найважчий фініш у підйом. Ще на першій половині дистанції гонщики штурмуватимуть важкий перевал Сассотетто (13,1 км, 7,3%), який неодноразово приймав фініші етапів "Гонки двох морів". Під кінець на гонщиків чекатимуть три кола в околицях Камеріно, головною складністю яких буде підйом дистанцією 3,2 км із середнім ухилом у 8,9%. Беззаперечно, найважчий етап на Тіррено – Адріатико-2026. Саме тут і буде остаточно сформований загальний залік багатоденки, при чому, перестановки можуть бути кардинальні.

Маршрут 6 етапу tirrenoadriatico.it

Ну а в заключний день на гонщиків чекатиме традиційний етап із Чівітанова Марке до Сан Бенедетто дель Тронто, який стане фестивалем чистих спринтерів – тут уже їм точно ніхто не завадить поборотися за перемогу.

Маршрут 7 етапу tirrenoadriatico.it

В цілому ж маршрут Тіррено – Адріатико цього разу буде найпростішим за рельєфом за останні роки. "Гонка двох морів" вирішила представити вінтажний маршрут у стилі середини позаминулого десятиріччя: ніяких високогірних етапів, безліч шансів для панчерів і класиків. І така зміна жанру по-своєму виглядає досить цікаво.

Дійові особи

Загальний залік

У статусі головного фаворита до старту Тіррено – Адріатико підходить віцечемпіон минулорічної Джиро д'Італія Ісаак Дель Торо. В нинішньому сезоні він уже виграв Тур ОАЕ. Поступово мексиканець із категорії талантів переходить у категорію зірок першої величини, і цьогорічна Тіррено – Адріатико може стати найгучнішою перемогою в його кар'єрі.

Маршрут "Гонки двох морів" із ухилом у бік горбистих етапів проблемою для Дель Торо не стане – він чудовий панчер. Головне – не програти надто багато в розділці. Проте в цілому гонщик UAE Emirates – роздільник дуже непоганий, тому катастрофи для нього в перший день гонки, скоріше за все, не буде.

Ісаак Дель Торо UAE Emirates

Багато хто вважає, що організатори Тіррено – Адріатико цього року сконструювали настільки простий за рельєфом маршрут під Філіппо Ганну. Минулого року зірка Ineos Grenadiers став другим у загальному заліку навіть попри те, що маршрут "Гонки двох морів" був складнішим, і в ньому знайшлося місце для справжнього гірського фінішу.

Тепер же організатори ніби то зробили все можливе для того, щоби місцева зірка взагалі перемога. Чим керувалися в RCS Sport – ми не можемо знати, проте такий маршрут Тіррено – Адріатико дійсно максимально сприятливий для Ганни. Розділка на першому етапі дасть можливість Філіппо діяти від оборони. І якщо італієць буде здатен терпіти складний рельєф на рівні минулого року – то проблеми будуть у всіх, навіть у Дель Торо.

На випадок, якщо Ганна боротьбу за загальний залік усе ж не потягне, у Ineos Grenadiers є два запасні варіанти – Еган Берналь і Таймен Аренсман. Хоча для них простий рельєф цьогорічної Тіррено – Адріатико, навпаки, стане проблемою.

Сильний склад привезла Red Bull Bora, у якої будуть одразу три претенденти на загальний залік. Проте і Джею Хіндлі, і Джуліо Пелліццарі такий маршрут не дуже підходять – вони доволі слабкі роздільники, та й більше тяжіють до довгих, темпових гір, а не до панчерських зусиль. Тому, головною ставкою команди стане Прімож Рогліч. Він і розділку повинен проїхати сильно, і на панчерських етапах почуватиметься краще.

Прімож Рогліч x.com/giroditalia

Ще однією надією Італії на домашній гонці буде Антоніо Тібері, який на нещодавньому Турі ОАЕ на рівних боровся з Дель Торо за перемогу та фінішував у підсумку другим. Розділка в перший день – безумовний плюс для гонщика Bahrain Victorious, проте панчерський характер маршруту йому не підходить: Антоніо – гонщик абсолютно не вибуховий.

Visma Lease a Bike привезла на Тіррено – Адріатико Маттео Йоргенсона та Воута Ван Арта. І обом маршрут підходить дуже непогано. І американець, і бельгієць сильно ходять розділки та горбисті етапи, для обох в плюс буде і сектор гравію наприкінці другого етапу. Ван Арт до того ж може взяти участь у спринтах на рівнинних етапах і здобути кілька боніфікаційних секунд.

Маршрут не надто складний, розриви, ймовірно, будуть невеликими, тому навіть кілька боніфікаційних секунд можуть мати величезне значення. Так було навіть минулого року, коли Ганна саме завдяки боніфікаціям у останній день піднявся з третього місця на друге.

Дует із EF Education EasyPost, Бен Хілі та Річард Карапас, полюбляє горбисті етапі. Проте для обох з точки зору загального заліку значною проблемою може стати розділка. Те ж саме можна сказати і про Лоренцо Фортунато з XDS Astana.

Річард Карапас Harry Talbot

Абсолютно не підходить маршрут Феліксу Галлю – він і розділки їздить слабко, і полюбляє довгі виснажливі підйоми, а не вибухові панчерські пагорби. А ось Леннерт Ван Етвелт на такій території почувається чудово – головне не програти надто багато на першому етапі. Також не списуємо з рахунків Ілана Ван Вілдера та Майкла Сторера, хоча обоє, як і Галль, тяжіють до високих гір.

Виступить на Тіррено – Адріатико і зірковий Матьє Ван дер Пул. Так, його не заведено розглядати в контексті претендентів на загальний залік багатоденок, проте на такому маршруті гонщик Alpecin Deceuninck може не обмежитися просто полюванням за перемогами на окремих етапах.

Спринтери

Як і на паралельній Париж – Ніцца, на Тіррено – Адріатико цього року шансів для чистих спринтерів небагато: також у кращому випадку лише два. Проте спринтерський склад на італійській гонці все ж більш зірковий. Головним фаворитом спринтерських етапів буде Джонатан Мілан. Тим більше, що склад Lidl Trek буде заточений саме під нього.

Джонатан Мілан x.com/uae_tour

Головними суперниками італійця будуть Поль Маньє, Арно Де Лі та Кейден Гроувз. Вони, перш за все, сподіватимуться на те, що рельєф третього етапу для Мілана виявиться надто важким. Також не забуваємо про Мадіса Міхкельса та Тобіаса Лунда Андресена, який прекрасно розпочав сезон на Турі Даун Андер наприкінці січня.

Розклад етапів:

9 березня, 1 етап: Лідо ді Камайоре, 11,5 км, індивідуальна розділка

10 березня, 2 етап: Камайоре – Сан Джиміньяно, 206 км, горбистий етап

11 березня, 3 етап: Кортона – Мальяно де Марсі, 221 км, рівнинний етап

12 березня, 4 етап: Тальякоццо – Мартінсікуро, 213 км, горбистий етап

13 березня, 5 етап: Маротта-Мондольфо – Момбароччо, 184 км, горбистий етап

14 березня, 6 етап: Сан Северіно Марке – Камеріно, 188 км, горбистий етап

15 березня, 7 етап: Чівітанова Марке – Сан Бенедетто дель Тронто, 142 км, рівнинний етап