Велоспорт

Тіррено – Адріатико. Вальгрен переміг із відриву, Дель Торо повернув собі лідерство

Олег Дідух — 13 березня 2026, 17:13
Тіррено – Адріатико. Вальгрен переміг із відриву, Дель Торо повернув собі лідерство
Данський велогонщик команди EF Education EasyPost Міхаель Вальгрен став переможцем п'ятого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. Сьогодні, 13 березня, гонщики подолали 184 км горбистої дистанції з Маротта-Мондольфо до Момбароччо.

Маршрут 5 етапу
Маршрут 5 етапу
Вальгрен виявився єдиним представником відриву дня, який втримався під натиском пелотону. В підсумку він на 11 секунд випередив мексиканця Ісаака Дель Торо з UAE Emirates і американця Маттео Йоргенсона з Visma Lease a Bike. Дель Торо це дозволило повернути собі синю майку лідера загального заліку.

Результати п'ятого етапу:

Загальний залік:

Напередодні четвертий етап виграв Матьє Ван дер Пул. У суботу, 14 березня, на учасників Тіррено – Адріатико-2026 чекає вирішальний, шостий етап – 188 км гірської дистанції з Сан Северіно Марке до Камеріно.

Тіррено - Адріатико Ісаак Дель Торо

Тіррено - Адріатико

Тіррено – Адріатико. Друга перемога Ван дер Пула, Пелліццарі перехопив лідерство
Тіррено – Адріатико. Андресен виграв третій етап
Тіррено – Адріатико. Ван дер Пул виграв другий етап
Тіррено – Адріатико. Ганна виграв перший етап
Дель Торо vs Рогліч, ідеальний шанс для Ганни. Прев'ю Тіррено – Адріатико-2026

