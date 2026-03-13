Тіррено – Адріатико. Вальгрен переміг із відриву, Дель Торо повернув собі лідерство

Данський велогонщик команди EF Education EasyPost Міхаель Вальгрен став переможцем п'ятого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. Сьогодні, 13 березня, гонщики подолали 184 км горбистої дистанції з Маротта-Мондольфо до Момбароччо.

Маршрут 5 етапу tirrenoadriatico.it

Вальгрен виявився єдиним представником відриву дня, який втримався під натиском пелотону. В підсумку він на 11 секунд випередив мексиканця Ісаака Дель Торо з UAE Emirates і американця Маттео Йоргенсона з Visma Lease a Bike. Дель Торо це дозволило повернути собі синю майку лідера загального заліку.

Напередодні четвертий етап виграв Матьє Ван дер Пул. У суботу, 14 березня, на учасників Тіррено – Адріатико-2026 чекає вирішальний, шостий етап – 188 км гірської дистанції з Сан Северіно Марке до Камеріно.