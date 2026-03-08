Українська правда
Париж – Ніцца. Ламперті сенсаційно виграв перший етап

Олег Дідух — 8 березня 2026, 18:23
Люк Ламперті
Getty Images

Американський велогонщик команди EF Education EasyPost Люк Ламперті став переможцем першого етапу престижної французької багатоденки Париж – Ніцца. Сьогодні, 8 березня, гонщики подолали 171 км горбистої дистанції з Ашера до Кар'єр-су-Пуассі.

Маршрут 1 етапу
paris-nice.fr

У фінішному спринті Ламперті випередив бельгійця Віто Брата з Lotto Intermarche та венесуельця Орлуїса Аулара з Movistar.

Для Ламперті це перша в кар'єрі перемога на рівні Світового туру. Для EF Education EasyPost цей успіх став першим у поточному сезоні.

Результати першого етапу:

В понеділок, 9 березня, гонщики подолають 187 км рівнинної дистанції з Епона до Монтаржі.

Напередодні Тадей Погачар вчетверте в кар'єрі виграв престижну італійську одноденку Страде Б'янке.

Париж - Ніцца

