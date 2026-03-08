Париж – Ніцца. Ламперті сенсаційно виграв перший етап
Люк Ламперті
Getty Images
Американський велогонщик команди EF Education EasyPost Люк Ламперті став переможцем першого етапу престижної французької багатоденки Париж – Ніцца. Сьогодні, 8 березня, гонщики подолали 171 км горбистої дистанції з Ашера до Кар'єр-су-Пуассі.
У фінішному спринті Ламперті випередив бельгійця Віто Брата з Lotto Intermarche та венесуельця Орлуїса Аулара з Movistar.
Для Ламперті це перша в кар'єрі перемога на рівні Світового туру. Для EF Education EasyPost цей успіх став першим у поточному сезоні.
Результати першого етапу:
В понеділок, 9 березня, гонщики подолають 187 км рівнинної дистанції з Епона до Монтаржі.
Напередодні Тадей Погачар вчетверте в кар'єрі виграв престижну італійську одноденку Страде Б'янке.