Тіррено – Адріатико. Дель Торо виграв шостий етап

Олег Дідух — 14 березня 2026, 17:18
Ісаак Дель Торо
Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем сьомого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. У суботу, 14 березня, гонщики подолали 188 км горбистої дистанції з Сан Северіно Марке до фінішу в підйом у Камеріно.

Маршрут 6 етапу
Маршрут 6 етапу
Дель Торо на 3 секунди випередив норвежця Тобіаса Халланда Йоханнессена з UnoX і американця Маттео Йоргенсона з Visma Lease a Bike. Цей успіх дозволив мексиканцеві закріпити своє лідерство в загальному заліку.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

Напередодні п'ятий етап виграв Міхаель Вальгрен. Тіррено – Адріатико-2026 завершиться в неділю, 15 березня, рівнинним етапом з Чівітанова Марке до Сан Бенедетто дель Тронто.

Тіррено - Адріатико Маттео Йоргенсон Ісаак Дель Торо

Тіррено - Адріатико

Тіррено – Адріатико. Вальгрен переміг із відриву, Дель Торо повернув собі лідерство
Тіррено – Адріатико. Друга перемога Ван дер Пула, Пелліццарі перехопив лідерство
Тіррено – Адріатико. Андресен виграв третій етап
Тіррено – Адріатико. Ван дер Пул виграв другий етап
Тіррено – Адріатико. Ганна виграв перший етап

