Тіррено – Адріатико. Дель Торо виграв шостий етап

Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем сьомого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико. У суботу, 14 березня, гонщики подолали 188 км горбистої дистанції з Сан Северіно Марке до фінішу в підйом у Камеріно.

Дель Торо на 3 секунди випередив норвежця Тобіаса Халланда Йоханнессена з UnoX і американця Маттео Йоргенсона з Visma Lease a Bike. Цей успіх дозволив мексиканцеві закріпити своє лідерство в загальному заліку.

Напередодні п'ятий етап виграв Міхаель Вальгрен. Тіррено – Адріатико-2026 завершиться в неділю, 15 березня, рівнинним етапом з Чівітанова Марке до Сан Бенедетто дель Тронто.