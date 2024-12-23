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Джиро д’Італія-2025 стартуватиме в Албанії

Олег Дідух — 23 грудня 2024, 21:47
Джиро д’Італія-2025 стартуватиме в Албанії

Джиро д’Італія-2025 стартуватиме в Албанії. Сумарно на території балканської країни відбудуться перші три етапи, після чого гонка повернеться на Апеннінський півострів.

Про це повідомляє пресслужба Джиро.

Гонка розпочнеться у п’ятницю, 9 травня 164-кілометровим груповим етапом з Дурреса до Тірани. На другому етапі на гонщиків чекатиме індивідуальна розділка на 13,7 км зі стартом і фінішем у Тірані. Третій етап також буде груповим: 160 км зі стартом і фінішем у Вльорі.

Джиро завітає на територію Албанії вперше в своїй історії. Презентація всього маршруту італійської супербагатоденки запланована на 13 січня 2025 року. Чинним чемпіоном Джиро є словенець Тадей Погачар.

Минулого тижня відбулася презентація маршруту Вуельти-2025.

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