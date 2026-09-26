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Словаччина заявила свого масажиста на групову гонку ЧС-2026

Олег Дідух — 26 вересня 2026, 13:42
Словаччина заявила свого масажиста на групову гонку ЧС-2026
Getty Images

У складі збірної Словаччини з велоспорту чоловічу групову гонку серед еліти на чемпіонаті світу 2026 року поїде масажист команди Владімір Ковачік.

Про це повідомляє LucasCyclingBlog.

Словаччина виборола квоту в 4 спортсмени на групову гонку, проте заповнити її виявилося ніким: Лукаша Кубіша не відпустила його команда Unibet Rose Rockets, Маттіас Шварцбахер переніс операцію, а Мартін Сврчек в останній комент захворів.

Якби Словаччина не виставила жодного учасника на групову гонку, країна би різко провалилася в рейтингу UCI, що призвело би до радикального скорочення квот на наступний чемпіонат світу.

В підсумку тренерський штаб збірної Словаччини вирішив заявити на гонку масажиста команди, 28-річного Ковачіка. Сам він у минулому був велогонщиком, проте свою останню гонку на професійному рівні провів ще 2017 році.

Групова гонка чоловіків на чемпіонаті світу-2026 відбудеться в неділю, 27 вересня, та закриватиме програму мундіалю в канадському Монреалі.

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