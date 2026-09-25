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Баррі став чемпіоном світу серед молоді, українці зійшли

Олег Дідух — 25 вересня 2026, 22:18
Баррі став чемпіоном світу серед молоді, українці зійшли
Ешлін Баррі
Getty Images

Американський велогонщик Ешлін Баррі виграв групову гонку серед молоді (вікова категорія до 23 років) на чемпіонаті світу 2026 року. В її рамках гонщики подолали 175 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Монреалі.

Procyclingstats.com

Баррі був учасником відриву дня та зумів втриматися під натиском пелотону. "Срібло" завоював іспанець Ектор Альварес, топ-3 замкнув норвежець Єспер Стіансен. Без медалей залишилися два головних фаворита, француз Обен Спарфель і бельгієць Нільс Дрізен.

Збірну України в цій гонці представляли два спортсмени – Євген Тесцов і Данило Козоріз. Обидва фінішу не дісталися.

Підсумкові результати:

Напередодні групову гонку серед юніорів (до 19 років) виграв Бенхамін Новаль. 25 вересня на ЧС-2026 буде розіграно ще один комплект нагород – у груповій гонці серед жінок-юніорок.

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