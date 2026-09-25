Баррі став чемпіоном світу серед молоді, українці зійшли

Американський велогонщик Ешлін Баррі виграв групову гонку серед молоді (вікова категорія до 23 років) на чемпіонаті світу 2026 року. В її рамках гонщики подолали 175 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Монреалі.

Procyclingstats.com

Баррі був учасником відриву дня та зумів втриматися під натиском пелотону. "Срібло" завоював іспанець Ектор Альварес, топ-3 замкнув норвежець Єспер Стіансен. Без медалей залишилися два головних фаворита, француз Обен Спарфель і бельгієць Нільс Дрізен.

Збірну України в цій гонці представляли два спортсмени – Євген Тесцов і Данило Козоріз. Обидва фінішу не дісталися.

Підсумкові результати:

Напередодні групову гонку серед юніорів (до 19 років) виграв Бенхамін Новаль. 25 вересня на ЧС-2026 буде розіграно ще один комплект нагород – у груповій гонці серед жінок-юніорок.