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Індія вперше в історії прийме чемпіонат світу з велоспорту

Олег Дідух — 24 вересня 2026, 13:55
Індія вперше в історії прийме чемпіонат світу з велоспорту
UCI

В 2032 році чемпіонат світу з шосейного велоспорту відбудеться в індійському місті Пуне.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).

Таке рішення було ухвалене під час Конгресу UCI в канадському Монреалі, який у ці дні приймає чемпіонат світу 2026 року.

Таким чином, чемпіонат світу з шосейного велоспорту вперше в історії відбудеться в Індії. У боротьбі за право проведення турніру Пуне випередив нідерландські Гронінген і Дренте.

Зазначимо, що наступний чемпіонат світу в 2027 році прийме Верхня Савойя (Франція), після неї мундіаль прийматимуть Абу-Дабі (ОАЕ), Орхус/Копенгаген (Данія), Брюссель (Бельгія) та Трентіно (Італія).

Раніше збірна Італії виграла змішану естафету на ЧС-2026.

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