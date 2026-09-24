Індія вперше в історії прийме чемпіонат світу з велоспорту

В 2032 році чемпіонат світу з шосейного велоспорту відбудеться в індійському місті Пуне.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).

Таке рішення було ухвалене під час Конгресу UCI в канадському Монреалі, який у ці дні приймає чемпіонат світу 2026 року.

Таким чином, чемпіонат світу з шосейного велоспорту вперше в історії відбудеться в Індії. У боротьбі за право проведення турніру Пуне випередив нідерландські Гронінген і Дренте.

Зазначимо, що наступний чемпіонат світу в 2027 році прийме Верхня Савойя (Франція), після неї мундіаль прийматимуть Абу-Дабі (ОАЕ), Орхус/Копенгаген (Данія), Брюссель (Бельгія) та Трентіно (Італія).

Раніше збірна Італії виграла змішану естафету на ЧС-2026.