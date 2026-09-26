Нейра – чемпіонка світу серед юніорок, Дубініна зійшла з дистанції
Алехандра Нейра
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Іспанська велогонщиця Алехандра Нейра виграла групову гонку юніорок (вікова категорія до 19 років) на чемпіонаті світу 2026 року. В її рамках гонщики подолали 81 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у канадському Монреалі.
У фінішному спринті з невеликої групи Нейра випередила італійку Матільду Россіньолі та швейцарку Аню Гроссманн, які завоювали срібну та бронзову медалі відповідно. Україну в цій гонці представляла одна спортсменка – Кіра Дубініна, яка фінішу не дісталася.
Підсумкові результати:
Раніше групову молоді серед чоловіків виграв Ешлін Баррі. У суботу, 26 вересня, на чемпіонаті світу-2026 буде розіграно один комплект нагород – у груповій гонці серед жінок в елітній категорії.