Нейра – чемпіонка світу серед юніорок, Дубініна зійшла з дистанції

Іспанська велогонщиця Алехандра Нейра виграла групову гонку юніорок (вікова категорія до 19 років) на чемпіонаті світу 2026 року. В її рамках гонщики подолали 81 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у канадському Монреалі.

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У фінішному спринті з невеликої групи Нейра випередила італійку Матільду Россіньолі та швейцарку Аню Гроссманн, які завоювали срібну та бронзову медалі відповідно. Україну в цій гонці представляла одна спортсменка – Кіра Дубініна, яка фінішу не дісталася.

Підсумкові результати:

Раніше групову молоді серед чоловіків виграв Ешлін Баррі. У суботу, 26 вересня, на чемпіонаті світу-2026 буде розіграно один комплект нагород – у груповій гонці серед жінок в елітній категорії.