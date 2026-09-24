Словачка Хладонова – чемпіонка світу серед молоді, Ушакова зійшла з дистанції
Мілана Ушакова
UAE Team ADQ
Словацька велогонщиця Вікторія Хладонова завоювала золото чемпіонату світу-2026 в жіночій груповій гонці серед молоді (вікова категорія до 23 років). В її рамках спортсменки подолали 134 км горбистої дистанції в канадському Монреалі.
У парному фінішному спринті Хладонова випередила господарку змагань, канадку Ізабеллу Холмгрен. "Бронзу" завоювала бельгійка Флер Морс, яка виграла спринт із другої групи.
Україну в цій гонці представляла одна спортсменка – Мілана Ушакова, яка не дісталася фінішу.
Підсумкові результати:
Раніше в розділці Ушакова посіла 26 місце. Також 24 вересня у Монреалі буде розіграний комплект нагород у молодіжній груповій гонці серед чоловіків.