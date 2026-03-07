Перший тест для Аюсо, три капітани Ineos. Прев’ю Париж – Ніцца-2026

У неділю, 8 березня в Ашері розпочнеться знаменита велобагатоденка Париж – Ніцца. Вона традиційно стартує в околицях столиці Франції, прямує на південь та фінішує у Ніцці, на Лазурному березі Середземного моря. У перші дні гонщики зазвичай стикаються з суворою березневою північною погодою – дощами та сильними вітрами, що створює передумови для ешелонів. Поступово спортсмени рухаються все південніше, і південь Франції зазвичай зустрічає їх сонячною та теплою погодою. За це Париж – Ніцца отримала прізвисько "Гонка до сонця".

За свою більш ніж 90-річну історію Париж – Ніцца заробила реноме однієї із найпрестижніших тижневих багатоденок у календарі. Гонку проводить французька компанія Amaury Sport Organization (ASO), якій належать також Тур де Франс, Париж – Рубе, Вуельта, Критеруім Дофіне та інші престижні гонки.

☀️ Un, deux, trois, Soleil !



😎 #ParisNice revient dès Dimanche pour sa 84ème édition ! Direction la Riviera !



😎 The Race to the Sun returns on Sunday for its 84th edition! Head to the Riviera! pic.twitter.com/XMF1Q1xyLg — Paris-Nice (@ParisNice) March 2, 2026

Протягом своєї історії концепція гонки дещо змінювалася. Далеко не щороку в маршрут Париж – Ніцци ставили високогірні етапи, що давало змогу перемагати в загальному заліку навіть таким людям, як Давіде Ребеллін чи Шон Келлі. Втім, у своїй сучасній версії "Дорога до сонця" це все ж гонка, яку слабкий чи навіть посередній гірник виграти не зможе.

Історія та факти

– Вперше Париж – Ніцца була проведена у 1933 році, тоді переможцем став бельгієць Альфонс Схеперс. У період з 1939 по 1946 роки гонка не проводилася у зв'язку з Другою світовою війною.

"Гонка до сонця" відновилася у 1946 році, проте відбулася лише одного разу, після чого відродилася лише у 1951 році зусиллями міської влади Ніцци, яка вбачала у велоперегонах можливість додаткової реклами свого курорту. Таким чином, у 2026 році Париж – Ніцца відбудеться у 84-й раз у історії.

– Найуспішнішим гонщиком у історії Париж – Ніцца є легендарний ірландець Шон Келлі, який перемагав у загальному заліку багатоденки 7 разів поспіль у період з 1982 до 1988 року. 5 перемог на рахунку великого француза Жака Анкетіля.

– Найчастіше Париж – Ніцца вигравали господарі, французи – 21 раз. Проте остання перемога господарів датована далеким 1997 роком, коли Лоран Жалабер завершив свою серію з трьох поспіль успіхів у загальному заліку.

14 разів Париж – Ніцца вигравали представники Бельгії. При цьому, остання перемога бельгійців усього на рік "свіжіша" за останню французьку: у 1998 році переміг Франк Ванденбруке. 8 перемог на рахунку представників Ірландії, при чому всі вони були здобуті поспіль у період з 1981 до 1988 року: до 7-річної серії Келлі гонку виграв Стівен Роч.

Стівен Роч Getty Images

– Наймолодшим у історії переможцем Париж – Ніцца є француз Рене Вієтто, який виграв у 1935 році у віці 21 року. Найстарший – легендарний Раймон Пулідор, який переміг у 1973 році у віці 37 років.

– Головні успіхи України на Париж – Ніцца пов'язані з іменем Ярослава Поповича, який у сезоні-2007 виграв п'ятий етап, а наступного року фінішував третім у загальному заліку. Окрім нього, одну перемогу на етапі приніс Україні Андрій Чміль у 1996 році. Протягом своєї кар'єри він представляв 5 різних держав (СРСР, Росія, Україна, Бельгія та Молдова), проте у 1996 році виступав саме під українським прапором.

Маршрут

Цьогорічний маршрут Париж – Ніцца можна назвати дуже збалансованим. Вчетверте поспіль в ньому буде присутня командна гонка з роздільним стартом, особистих розділок на "Дорозі до сонця" не бувало з 2022 року.

Що стосується групових етапів, то цього року не буде жодного суперважкого етапу – з серією довгих і високих перевалів і фінішем у затяжний підйом. Будуть важкі горбисті маршрути, буде один дійсно важкий гірський фініш, проте у форматі "уніпуерто", себто, без попередніх перевалів. Будуть і етапи з важкими підйомами в середині дистанції, проте з фінішем після спуску. Все це дасть шанси на перемогу в загальному заліку більш широкому колу гонщиків.

Ну а перші дні Париж – Ніцца – це традиційно територія спринтерів. Відкриватиме програму гонки 172-кілометровий здебільшого рівнинний етап з Аршера до Карр'єр-су-Пуассі. На другій половині дистанції на гонщиків чекатимуть 4 перевали третьої категорії складності, останній із яких – за 11,5 км до фінішу. Тому, цілком імовірно, не всі чисті спринтери висидять у пелотоні.

Маршрут 1 етапу paris-nice.fr

А ось на другому етапі чистим спринтерам не завадить уже ніщо. Так, на 187-кілометровій дистанції з Епона до Монтаржі також знайдеться місце для 3 перевалів третьої категорії, проте вони будуть розташовані надто далеко від фінішу, щоби вибити з ритму чистих спринтерів.

Маршрут 2 етапу paris-nice.fr

На третьому етапі на гонщиків чекатиме згадана вище командна розділка: 23,5 км здебільшого рівнинної дистанції з двома невеличкими та пологими пагорбами, які на загальний характер гонки серйозного впливу не матимуть.

Маршрут 3 етапу paris-nice.fr

А ось на 4 етапі на гонщиків чекатимуть дійсно непрості підйоми. Перша половина 195-кілометрової дистанції з Буржа до Ушона буде рівнинною, а потім почнуться дійсно непрості випробування, при чому, кожне наступне буде складнішим за попереднє. Спершу – перевал третьої категорії Кот де ла Круа де Серізьєр: 6,2 км із середнім градієнтом у 4,1%.

Далі – перевал другої категорії Круа де ла Ліберасьон: 4,7 км із середнім градієнтом у 5,3%. Утім, це перевал ступінчатий, з кількома невеличкими спусками, які псують цифру середнього градієнта. Найважча його частина – це 2,5 км із середнім ухилом у 7,3%.

Фінішний підйом Ушон також ступінчатий. І найважча його частина також розташована в самому кінці: на останніх 1,8 км середній градієнт становить 10,7%. Така ділянка на останніх двох кілометрах дистанції просто не може не принести розривів у загальному заліку. Питання лише в тому, наскільки великими вони будуть.

Маршрут 4 етапу paris-nice.fr

П'ятий етап з Корноманш-сюр-Саон до Коломб'є-ле-В'ю буде найдовшим за дистанцією на Париж – Ніцца-2026 – 205 км. І точно не простішим за рельєфом за попередній. Так, заключні кілометри будуть не настільки крутими, проте сумарно на гонщиків чекатимуть одразу 6 категорійних підйомів, 4 із яких – на останніх 40 км дистанції, де рівнини, по суті, не буде взагалі.

Перший із них – Кот де Сешера: 3,9 км, 6,5%. Найважчим буде третій з кінця перевал, Кот де Сан-Жан-де-Музоль: 2,3 км, 10,1%. Далі – Кот де Сен-Бартелемі-ле-Плен (3,2 км, 7,5%) і фінальний підйом до Коломб'є ле В'ю – 4,6 км, 3,6%. Той факт, що найважчий перевал віддалений від фінішу, лише стимулюватиме активні дії, тим більше, що після нього рівнини не буде взагалі: стимулів рано атакувати у гонщиків буде достатньо.

Маршрут 5 етапу paris-nice.fr

На останніх 40 км шостого етапу на гонщиків також чекатиме частокіл із трьох поспіль перевалів, проте фініш у Апті буде після спуску. Не виключено, що цей етап стане динамічною паузою перед двома вирішальними днями, проте при бажанні влаштувати серйозну битву можна і тут.

Маршрут 6 етапу paris-nice.fr

На 7 етапі гонщики вже в'їдуть у Ніццу, звідки будуть стартувати. У передостанній день на спортсменів чекатиме справжня, велика гора, проте лише одна, фінішна – етап відбуватиметься у форматі "уніпуерто". Заключний підйом на Орон – це 7,4 км із середнім градієнтом у 7,3% і фінішем на висоті в 1605 метрів над рівнем моря. Випробування, яке може вирішити долю перемоги в загального заліку на користь когось із класичних гірників, а не вибухових панчерів, які домінуватимуть на попередніх етапах.

Маршрут 7 етапу paris-nice.fr

Завершуватиметься багатоденка етапом зі стартом і фінішем у Ніцці. На гонщиків чекатимуть 5 категорійних перевалів, зокрема 3 останніх – першої категорії складності. Втім, вершина останнього з них, Кот ду Лінгадор, розташована в 19 км від фінішу. Тому, все може завершитися нічиєю та спокійним доїздом до фінішу. Втім, якого когось із грандів загального заліку вдасться відчепити – то можлива напружена розв'язка, в якій все залежатиме від того, яка з груп ефективніше працюватиме на спусках і рівнинах перед фінішем у Ніцці.

Маршрут 8 етапу paris-nice.fr

Дійові особи

Загальний залік

Цьогорічна Париж – Ніцца зібрала дуже солідний склад учасників з точки зору боротьби за загальний залік. При цьому, яскраво вираженого фаворита №1 немає. На папері ним міг би вважатися Йонас Вінгегор, проте не варто забувати, що для зіркового данця старт сезону пішов не за планом.

Його першою гонкою в 2026 році мав стати Тур ОАЕ, проте через хворобу та наслідки січневого падіння на тренуванні в Іспанії плани довелося міняти на ходу. В результаті лідер Visma Lease a Bike їде Париж – Ніцца, яка в його початковий гоночний календар не входила. І це, безумовно, впливатиме на ступінь його готовності до гонки.

Маршрут цьогорічної "Гонки до сонця" ідеальним для Йонаса також не назвеш: безліч етапів для панчерів і лише один класичний гірський фініш, на якому данець може схилити долю гонки на свою користь. Відверто кажучи, надто багато аргументів говорять проти його перемоги.

Йонас Вінгегор Visma Lease a Bike

Lidl Trek приїхала у Францію з двома капітанами на загальний залік. Головною ставкою, безумовно, буде новачок команди, Хуан Аюсо. Свій перший сезон у новій команді він розпочав вражаюче – з перемоги в загальному заліку Вольти Альгарве. Там іспанець випередив дуже солідну компанію, в тому числі Поля Сейксаса та багатьох майбутніх суперників по Париж – Ніцца.

Аюсо традиційно дуже сильно розпочинає сезон, тому потенційна перемога на Париж – Ніцца, навіть у такій сильній компанії, нікого не здивує. Питання в тому, чи не обмежаться успіхи Хуана першою третиною сезону, як це бувало в попередні роки.

Читайте також : Другий шанс Хуана Аюсо. Найтоксичніший талант світового велоспорту прагне вийти з тіні Погачара

Максимально бойовий склад привезла на Париж – Ніцца Ineos Grenadiers. У Франції ми побачимо всіх трьох найсильніших генеральщиків команди – Карлоса Родрігеса та двох новачків, Оскара Онлі та Кевіна Воклена. І, чесно кажучи, шанси новобранців виглядають вищими. Вони і за потенціалом не поступаються Родрігесу, і горбистий маршрут підходить їм краще.

За класом Онлі та Воклен все ж слабкіші за Вінгегора чи Аюсо, тому обіграти їх чистою силою буде важко. Перевага Ineos Grenadiers саме у тому, що у них одразу три капітани та чимало можливостей обіграти суперників тактично.

Оскар Онлі Instagram

А ось Red Bull Bora, навпаки, привезла на Париж – Ніцца досить скромний склад. В загальному заліку ставками команди будуть Дані Мартінес і Олександр Власов, які в ієрархії генеральщиків проєкту Ральфа Денка знаходяться далеко не на лідерських позиціях. Навряд чи вони в такій солідній компанії можуть претендувати на щось більше, ніж потрапляння в топ-6.

Ленні Мартінес із Bahrain Victorious може поборотися за перемоги на одному чи кількох етапах – на такому маршруті шансів у нього буде достатньо. В загальному заліку талановитий француз також може заїхати в топ-10. Також на горбистому рельєфі може сильно проявити себе Пабло Кастрільо з Movistar.

А ось його співвітчизник Давід Годю із Groupama FDJ у минулому сезоні як генеральщик провалився. І виступ француза на Турі ОАЕ-2026 також оптимізму не додає. Ставкою Soudal Quick Step буде Валентен Паре-Пентр. Утім, не виключено, що француз відмовиться від боротьби за загальний залік і перейде в режим полювання за окремими етапами. За місця в топ-10 боротиметься колумбійський дует із XDS Astana – Серхіо Ігіта та Харольд Техада. Також не списуємо з рахунків Едді Данбара з Jayco AlUla та Матіса Ронделя з Tudor.

Спринтери

На противагу до генеральщиків, спринтерський склад учасників Париж – Ніцца-2026 доволі скромний. Це і не дивно, враховуючи, що шансів поборотися за перемогу в них буде максимум два. Головним фаворитом можна вважати Біньяма Гірмая, який уже здобув дві перемоги в складі нової команди NSN. Тепер на нього чекає перша гонка Світового туру в складі проєкту Андреса Іньєсти.

Біньям Гірмай Instagram

Непоганим спринтером широкого профілю в минулому сезоні проявив себе Орлуїс Аулар із Movistar. А ось у "паркетних" спринтерів на кшталт Філа Баухауса, найімовірніше, шанс на перемогу буде лише один – другий етап. Також варто звернути увагу на новачка Decathlon CMA CGM Кееса Бола, француза Браяна Кокара з Cofidis, Альберто Дайнезе із Soudal Quick Step і сенсаційного переможця етапу Джиро-2025, Каспера Ван Удена.

Розклад етапів Париж – Ніцца-2026:

8 березня, 1 етап: Ашер – Карр'єр-су-Пуассі, 171 км, рівнина

9 березня, 2 етап: Епон – Монтаржі, 187 км, рівнина

10 березня, 3 етап: Кон-Кур-сюр-Луар – Пуайї-сюр-Луар, 23,5 км, командна розділка

11 березня, 4 етап: Бурж – Ушон, 195 км, горбистий етап

12 березня, 5 етап: Корноманш-сюр-Саон – Коломб'є-ле-В'ю, 205 км,, пагорби

13 березня, 6 етап: Барбентан – Апт, 179 км, горбистий етап

14 березня, 7 етап: Ніцца – Орон, 138 км, гірський етап

15 березня, 8 етап: Ніцца – Ніцца, 145 км, горбистий етап