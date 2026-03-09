Париж – Ніцца. Кантер виграв другий етап
Макс Кантер
Getty Images
Німецький велогонщик команди XDS Astana Макс Кантер став переможцем другого етапу престижної французької велобагатоденки Світового туру Париж – Ніцца. У понеділок, 9 березня, гонщики подолали 187 км рівнинної дистанції з Епона в Монтаржі.
У фінішному спринті з пелотону Кантер випередив австралійця Лоуренса Піті з Red Bull Bora та бельгійця Яспера Стуйвена з Soudal Quick Step. Для Кантера це перша в кар'єрі перемога на рівні Світового туру.
Жовту майку лідера загального заліку зберіг американець Люк Ламперті з EF Education EasyPost, який напередодні виграв перший етап.
У вівторок, 10 березня, в рамках третього етапу гонщики подолають 23,5 км командної гонки з роздільним стартом.