Штайнхаузер здобув перемогу на 17 етапі Джиро д'Італія

Відбувся 17 етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув німецький гонщик Георг Штайнхаузер з команди EF Education-EasyPost.

Німець зумів відірватися від словенця Тадея Погачара та виграв першу гонку в кар'єрі. Перевага Штайнхаузера над володарем рожевої майки склала 1 хвилину та 24 секунди.

Гірський етап стартував у провінції Больцано та фінішував у провінції Тренто (Трентіно-Альто-Адідже). Гонщики проїхали п'ять категорійних підйомів, в тому числі фінішний першої категорії. Загальний набір висоти склав 4200 метрів.

Лідерську рожеву майку після 17 етапів зберігає Погачар. Напередодні словенець здобув свою п'яту перемогу на турі. Раніше він став найкращим на другому, сьомому, восьмому та п'ятнадцятому етапі.